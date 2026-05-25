Xiaomi 17T cambia volto: la fotocamera Leica può pesare più del design

Xiaomi 17T torna al centro dell’attenzione perché il nuovo design emerso online sembra accompagnare una scelta fotografica più ambiziosa del previsto per un modello non Pro.

La serie T è sempre stata una delle linee più interessanti del catalogo Xiaomi, perché prova a portare prestazioni alte e funzioni da fascia superiore in prodotti teoricamente più accessibili. Questa volta, però, il discorso non gira solo intorno al look: il vero punto è la fotocamera Leica, che potrebbe rendere il modello standard molto meno “ridotto” rispetto al Pro.

Il nuovo smartphone dovrebbe arrivare con un modulo fotografico più evidente e riconoscibile, ma la parte che pesa di più riguarda il possibile teleobiettivo Leica 5x. È un dettaglio importante perché lo zoom ottico spinto, nei telefoni Android, resta spesso una delle differenze più visibili tra i modelli standard e quelli più costosi. Per chi usa lo smartphone ogni giorno per foto, viaggi, concerti o contenuti social, avere uno zoom più credibile può contare più di un processore leggermente più potente o di un design più appariscente.

La serie T vuole sembrare meno “intermedia”

Con Xiaomi 17T, la casa cinese sembra voler spingere la serie T verso una posizione più alta, senza trasformarla apertamente in una linea Ultra. Il punto è delicato: se il modello standard riceve davvero una dotazione fotografica con teleobiettivo 5x e ottiche curate con Leica, allora cambia anche la percezione del prodotto. Non sarebbe più soltanto lo smartphone potente ma meno caro, bensì un dispositivo pensato per chi vuole una fotocamera più seria senza arrivare per forza ai prezzi dei top assoluti.

Questa scelta avrebbe senso anche guardando al mercato. Molti telefoni Android ormai offrono display brillanti, batterie grandi e ricariche rapide, ma la qualità dello zoom resta un terreno più selettivo. Xiaomi può usare la parte fotografica per distinguere il 17T in una fascia dove le schede tecniche rischiano di somigliarsi troppo. Resta però da capire quanto questa strategia peserà sul prezzo finale, perché proprio lì si giocherà buona parte dell’interesse degli utenti.

Il prezzo può diventare il vero ago della bilancia

Le indiscrezioni parlano di un possibile prezzo europeo intorno ai 749 euro per Xiaomi 17T e vicino ai 999 euro per Xiaomi 17T Pro. Sono cifre da prendere con prudenza fino all’annuncio ufficiale, ma raccontano già un problema: la serie T potrebbe diventare più ricca, ma anche meno immediata per chi la sceglieva come alternativa conveniente. A quel punto, il confronto non sarebbe più solo interno a Xiaomi, ma coinvolgerebbe anche Samsung, Google e OnePlus.

Il lancio globale atteso per il 28 maggio dovrebbe chiarire specifiche, mercati e listini. Se Xiaomi riuscirà a mantenere un buon equilibrio tra fotocamera, autonomia e prezzo, il 17T potrà avere un ruolo interessante tra gli Android di fascia alta. Se invece il costo salirà troppo, il rischio sarà quello di avvicinarsi a telefoni già molto forti per reputazione e aggiornamenti. Per ora il segnale è chiaro: Xiaomi vuole che la serie T venga guardata con occhi diversi, non più solo come scelta furba, ma come alternativa fotografica più credibile.