Galaxy Z Fold 8 Wide, Samsung prepara il pieghevole che sembra meno telefono e più tablet

Galaxy Z Fold 8 Wide potrebbe essere il modello con cui Samsung prova a cambiare davvero il modo in cui si usa un pieghevole.

Non soltanto un nuovo Fold più potente, più sottile o con una batteria più grande, ma una variante pensata per rendere lo schermo interno più comodo e meno sacrificato. Le indiscrezioni parlano di un formato più largo, con display interno in 4:3, una scelta che sembra tecnica solo in apparenza ma che può incidere molto sull’uso quotidiano.

Finora i Galaxy Z Fold hanno sempre vissuto su un equilibrio complicato: chiusi devono restare telefoni utilizzabili, aperti devono somigliare a piccoli tablet. Il problema è che spesso lo schermo interno, pur ampio, mantiene proporzioni particolari, non sempre ideali per leggere, lavorare, guardare contenuti o tenere due app affiancate. Un modello Wide avrebbe senso proprio qui, perché sposterebbe il pieghevole Samsung verso un’esperienza meno stretta e più naturale.

Perché il formato Wide può cambiare l’esperienza

La novità più interessante sarebbe quindi il possibile pannello interno in formato 4:3. Tradotto: meno effetto “telefono allargato” e più spazio utile quando il dispositivo è aperto. È un dettaglio che può fare la differenza per chi usa il Fold non solo per messaggi e social, ma anche per documenti, email e multitasking.

Un display più largo rende più credibile l’idea del pieghevole come strumento da usare davvero durante la giornata. Due app affiancate avrebbero più respiro, le pagine web sarebbero meno compresse e la lettura potrebbe risultare più vicina a quella di un piccolo tablet. Samsung, in pratica, starebbe provando a rendere il Fold 8 Wide meno scenografico e più concreto, cioè meno legato all’effetto sorpresa e più vicino a un uso stabile.

Batteria e fotocamere restano parte del compromesso

Secondo il leak, il Galaxy Z Fold 8 Wide potrebbe avere una batteria da 4.800 mAh e una doppia fotocamera da 50 MP. Il modello standard, invece, viene indicato con una batteria da 5.000 mAh, peso intorno ai 210 grammi e una ultra-grandangolare da 50 MP. Questo significa che Samsung potrebbe non limitarsi a due varianti quasi identiche, ma differenziare davvero i due pieghevoli.

Il Wide sembrerebbe puntare soprattutto sul formato e sull’esperienza a schermo aperto, mentre il Fold 8 standard potrebbe restare la scelta più equilibrata per chi guarda ad autonomia, peso e uso più tradizionale. È una divisione sensata, perché non tutti cercano la stessa cosa da un pieghevole: c’è chi vuole un telefono premium che si apre quando serve e chi, invece, vuole un dispositivo più vicino a un tablet tascabile.

Samsung prova a prepararsi a un mercato più affollato

Il punto vero è che i pieghevoli non possono più vivere solo di curiosità. I concorrenti Android sono cresciuti, i modelli cinesi hanno spinto molto su spessore e batterie, e sullo sfondo resta l’attesa per un possibile iPhone pieghevole. In questo scenario, un Galaxy Z Fold 8 Wide avrebbe il compito di dare a Samsung una risposta più riconoscibile, non soltanto una scheda tecnica aggiornata.

Se le indiscrezioni saranno confermate, il Fold 8 Wide potrebbe diventare il modello più interessante proprio perché meno ovvio. Non promette soltanto più potenza, ma un modo diverso di intendere il pieghevole: più largo, più leggibile, più adatto a chi apre spesso lo schermo e vuole usarlo senza continue rinunce. È lì che Samsung può ancora giocarsi una parte importante della sua credibilità nei foldable.