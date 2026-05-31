OnePlus 16, il top di gamma prende forma: cosa rivelano gli ultimi leak sulla scheda tecnica

OnePlus 16 torna al centro delle indiscrezioni come prossimo top di gamma del marchio cinese, con una scheda tecnica pensata per competere nella fascia più alta del mercato.

Le informazioni emerse parlano di uno smartphone orientato su display, prestazioni, fotocamere e autonomia, ma non sono ancora state confermate ufficialmente da OnePlus. Il debutto resta atteso nei prossimi mesi sul mercato globale, mentre mancano ancora dettagli certi su data di lancio, prezzi e versioni disponibili. Per questo il quadro è interessante, ma va trattato come indiscrezione.

Display OLED fino a 185 Hz: la sfida tra fluidità e consumi

Il primo dettaglio emerso riguarda il display OLED di OnePlus 16. Secondo le ultime ricostruzioni, il pannello potrebbe arrivare a una frequenza di aggiornamento fino a 185 Hz. Altre fonti, invece, parlano di un valore più basso, intorno ai 165 Hz. Non è una differenza da poco, soprattutto per chi usa lo smartphone per il gaming, per scorrere contenuti in modo intenso o per video e interfacce molto fluide.

Se il dato più alto fosse confermato, OnePlus si piazzerebbe tra i marchi più spinti sul fronte dello schermo. Resta però il tema dei consumi: un refresh rate così elevato richiede una gestione attenta della batteria. Molto dipenderà dal software, dalle modalità adattive e dal lavoro fatto sul pannello. Dettagli che, per ora, non sono ancora emersi.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro e tasto AI: cosa cambia sotto la scocca

Dentro OnePlus 16 dovrebbe trovare posto il futuro Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, il prossimo chip di punta di Qualcomm, atteso anche lui nei prossimi mesi. Il processore non è stato ancora presentato ufficialmente, ma potrebbe arrivare poco prima dello smartphone, seguendo una finestra ormai familiare per i flagship Android di fine anno. La scelta confermerebbe la volontà di OnePlus di puntare sulle massime prestazioni disponibili, in particolare per gaming, fotografia computazionale e funzioni legate all’intelligenza artificiale.

Proprio qui spunta un’altra possibile novità: un tasto dedicato alle funzionalità AI, collegato al software del telefono. Non è ancora chiaro se servirà ad aprire un assistente, strumenti di modifica delle immagini, traduzioni o scorciatoie rapide. “Il tema sarà capire se sarà utile ogni giorno o solo una scorciatoia in più”, osservano diversi analisti del settore mobile.

Fotocamera periscopica da 200 MP e batteria da 9.000 mAh: le ambizioni del flagship

Il reparto fotografico di OnePlus 16 potrebbe essere uno dei punti più rinnovati rispetto alla generazione precedente. I leak parlano di una fotocamera principale da 50 Megapixel, anche se per ora non si conoscono modello e dimensioni del sensore. Al suo fianco dovrebbe esserci un teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel con zoom ottico 3x: una combinazione particolare, sia per risoluzione sia per scelta tecnica. Se confermata, servirebbe a migliorare dettaglio e versatilità negli scatti da media distanza, un terreno su cui ormai molti top di gamma si giocano buona parte della loro credibilità.

Colpisce anche il dato sulla batteria da 9.000 mAh, molto alto per uno smartphone flagship tradizionale. Una capacità del genere potrebbe garantire un’autonomia importante, ma porta con sé domande inevitabili su peso, spessore e tempi di ricarica. OnePlus, negli ultimi anni, ha lavorato molto sulle batterie al silicio-carbonio e sulla ricarica rapida: non sarebbe quindi sorprendente vedere un nuovo passo avanti anche qui. Per ora, però, restiamo nel campo delle indiscrezioni. La scheda tecnica promette molto, ma la verifica arriverà solo con l’annuncio ufficiale.