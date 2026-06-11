Google Play Store va in crash su Wear OS: cosa sta succedendo agli smartwatch Pixel e Galaxy

Il guasto, segnalato soprattutto su Reddit e ripreso da siti specializzati, sembra legato a un aggiornamento recente. Per chi usa un Pixel Watch o un Galaxy Watch, non è un dettaglio da poco: senza Play Store funzionante, installare o aggiornare app direttamente dall’orologio diventa molto più complicato.

Play Store si chiude da solo: le segnalazioni degli utenti

Le prime testimonianze sul crash del Google Play Store su Wear OS sono arrivate nelle ultime ore da utenti con Pixel Watch e Galaxy Watch. Il racconto, più o meno, è sempre lo stesso: l’app parte, resta aperta qualche secondo e poi sparisce, riportando l’utente al quadrante o al menu principale. “Parte, carica due schermate e poi sparisce”, ha scritto un utente su Reddit. Altri parlano di blocchi durante la ricerca delle app o mentre provano ad aprire la pagina degli aggiornamenti.

Il problema, almeno da quanto si legge online, non sembra fermarsi a un solo Paese. Le segnalazioni arrivano da utenti con lingue diverse impostate sull’orologio e con account Google differenti. Per ora non ci sono numeri ufficiali sui dispositivi coinvolti. Google non ha ancora pubblicato una nota sul caso, quindi il quadro resta incompleto. Ma la quantità di messaggi comparsi in poche ore fa pensare a qualcosa di più di un episodio isolato.

Pixel Watch e Galaxy Watch, i modelli finiti nel mirino

Secondo le testimonianze raccolte, tra i modelli coinvolti ci sarebbero diversi smartwatch Google: Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 e Pixel Watch 4. Alcuni utenti citano anche dispositivi Samsung, in particolare Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch 8 Classic. Il fatto che il bug compaia su prodotti di marchi diversi è uno degli aspetti più rilevanti: il sospetto, infatti, si sposta dal singolo orologio a qualcosa di comune nel sistema.

Tutti questi dispositivi usano Wear OS, anche se con differenze e personalizzazioni legate al produttore. Sui Galaxy Watch, per esempio, Samsung aggiunge la propria interfaccia e alcuni servizi, ma il Play Store per smartwatch resta una parte centrale dell’esperienza Android al polso. Se lo store non funziona, le conseguenze si sentono subito: app che non si aggiornano, download interrotti, difficoltà nel recuperare applicazioni già acquistate o collegate all’account.

Alcuni utenti hanno ricordato anche i problemi di connessione LTE segnalati in passato su alcuni Pixel Watch. Ma qui, almeno per ora, sembra un caso diverso. Il punto debole non sarebbe la rete mobile né la connettività dell’orologio, bensì l’app dello store.

Cache, riavvii e account Google: i tentativi non bastano

Molti possessori di smartwatch hanno già provato le soluzioni più comuni per aggirare il bug del Play Store su Wear OS. C’è chi ha cancellato la cache dell’app, chi ha eliminato i dati del Google Play Store, chi ha riavviato l’orologio più volte. Qualcuno ha tentato anche la strada più scomoda: scollegare e ricollegare l’account Google. Un passaggio poco piacevole, soprattutto su dispositivi usati ogni giorno per notifiche, pagamenti e attività fisica.

Il risultato, però, sembra cambiare poco. Dopo qualche minuto, o già al primo nuovo accesso, il crash dell’app Play Store torna a presentarsi. “Ho pulito tutto, riavviato, niente: continua a chiudersi”, ha scritto un altro utente nella discussione. Una frase breve, ma che riassume bene la frustrazione di chi sta cercando una soluzione senza dover ripartire da zero.

Il ripristino alle impostazioni di fabbrica, al momento, non viene indicato come una scelta consigliabile. Non ci sono conferme che risolva davvero il problema e, in ogni caso, comporta la perdita della configurazione locale. Poi bisogna riassociare l’orologio allo smartphone e sistemare tutto da capo. Per molti sarebbe una misura eccessiva, soprattutto se l’origine del guasto fosse software e non legata al singolo dispositivo.

Bug dopo un aggiornamento? Si attende la mossa di Google

L’ipotesi più discussa è che il crash del Play Store sia arrivato con un aggiornamento recente dell’app o con un componente legato ai servizi Google su Wear OS. Al momento, però, non è stato individuato con certezza l’update responsabile. E questo rende più difficile capire se il problema dipenda dalla versione dello store, da una libreria condivisa o dall’incontro con una specifica build del sistema installata sugli smartwatch.

In alcuni casi, secondo quanto riportato dagli utenti, rimuovere l’ultimo aggiornamento del Google Play Store avrebbe riportato l’app a funzionare normalmente. È un workaround, non una soluzione ufficiale. Può andare su alcuni modelli e non su altri. Inoltre, non tutti gli smartwatch permettono di gestire gli aggiornamenti dell’app con la stessa facilità. Chi decide di provarci dovrebbe muoversi con prudenza, controllando prima le opzioni disponibili nelle impostazioni dell’orologio.

Ora la palla passa a Google. Se il bug verrà confermato nell’app, la strada più probabile è un aggiornamento correttivo dello store. Nel frattempo, per chi usa ogni giorno Pixel Watch o Galaxy Watch, la scelta più sensata è evitare ripristini drastici, controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti e, quando possibile, gestire installazioni e update delle app dallo smartphone collegato. Una soluzione provvisoria, certo. Ma per molti può bastare a non restare bloccati.