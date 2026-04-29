Pixel 11, Google cambia strategia: meno potenza bruta e più AI nello smartphone

Google Pixel 11 potrebbe segnare un cambio di passo importante per la linea Pixel, con un chip Tensor G6 pensato più per efficienza, autonomia e intelligenza artificiale che per inseguire i record nei benchmark.

Le ultime indiscrezioni descrivono una scelta tecnica diversa da quella di molti concorrenti Android, più orientati a mostrare numeri elevati su CPU e GPU. Il cuore del futuro smartphone dovrebbe essere il Tensor G6, un processore ancora non ufficiale ma già al centro di diversi leak. Secondo le informazioni circolate, Google starebbe lavorando a una configurazione particolare, con meno core rispetto al passato e una maggiore attenzione al rapporto tra prestazioni e consumi.

Un chip pensato per consumare meno

La novità più discussa riguarda la possibile struttura della CPU. Il Tensor G6 potrebbe adottare una configurazione a sette core, con un core principale ad alta frequenza e nuovi core Arm pensati per gestire meglio i carichi quotidiani. Non sarebbe quindi un chip progettato solo per spingere al massimo, ma per lavorare in modo più efficiente.

Per l’utente comune, questo può tradursi in uno smartphone più stabile nell’uso di tutti i giorni, con meno surriscaldamento e una gestione più intelligente della batteria. Google sembra interessata soprattutto a far funzionare bene Android, fotocamera, traduzione, assistenti AI e funzioni automatiche, più che a competere sul terreno della potenza pura.

Il nodo della GPU e del gaming

Il punto più delicato riguarda però la parte grafica. Le indiscrezioni parlano di una GPU PowerVR non particolarmente recente, scelta che potrebbe far discutere chi usa lo smartphone anche per giocare o per applicazioni grafiche più pesanti.

Se confermata, la decisione indicherebbe una priorità chiara: ridurre dimensioni del chip, consumi e costi, accettando prestazioni grafiche meno aggressive. Per molti utenti potrebbe non essere un problema, perché messaggi, foto, video, social, mappe e navigazione non richiedono una GPU da primato.

Per chi invece cerca il massimo nei giochi 3D, il Pixel 11 potrebbe restare meno interessante rispetto ad altri top di gamma Android più orientati alle prestazioni. È una scelta rischiosa, ma coerente con la storia dei Pixel, spesso più forti su software e fotocamera che sui numeri da scheda tecnica.

Più AI e meno rincorsa ai benchmark

Il vero obiettivo del Tensor G6 potrebbe essere l’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Google ha costruito negli anni l’identità dei Pixel attorno a funzioni come elaborazione fotografica, traduzione, riconoscimento vocale e strumenti automatici integrati in Android.

In questo contesto, un chip più efficiente può avere più senso di una piattaforma potentissima ma energivora. La sfida sarà far percepire agli utenti un vantaggio reale: foto migliori, funzioni AI più rapide, autonomia convincente e meno compromessi nell’uso quotidiano.

Accanto alle indiscrezioni sul chip, sono emersi anche riferimenti al possibile Pixel 11 Pro Fold, con sfondi e varianti cromatiche intercettate in una build di Android 17. Anche qui, però, si resta nel campo delle anticipazioni.

Il quadro che si delinea è quello di una Google sempre più interessata a costruire smartphone su misura per il proprio software. Se il Tensor G6 seguirà davvero questa strada, il Pixel 11 non sarà il telefono più potente in assoluto, ma potrebbe puntare a essere più intelligente, efficiente e coerente con il futuro di Android.