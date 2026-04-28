Tutti vogliono lo smartphone di Achille Lauro: display a 144Hz e ricarica lampo, i segreti tech del momento

Se lo avete visto nelle mani di Achille Lauro nell’ultimo spot ambientato in un futuristico ascensore, vi sarete chiesti: cos’ha di così speciale quel telefono? Oltre all’estetica curata nei minimi dettagli e ai colori nati dalla collaborazione con i guru di Pantone, sotto la scocca si nasconde un mostro di potenza che sta ridefinendo gli standard del 2026.

Il Display: Fluidità da Record a 144Hz

Il primo segreto è lo schermo. Non un semplice pannello, ma un display pOLED quad-curved che sembra letteralmente “abbracciare” i bordi del dispositivo. La frequenza di aggiornamento a 144Hz garantisce una fluidità che non ha eguali: che stiate scorrendo i social o giocando ai titoli più pesanti, l’immagine è talmente rapida e precisa da sembrare reale.

La luminosità di picco arriva a ben 4500 nit, rendendo lo schermo perfettamente leggibile anche sotto il sole accecante del deserto.

Uno dei punti di forza più amati è la tecnologia di ricarica TurboPower da 125W. Dimenticate le ore passate attaccati alla presa: bastano pochi minuti per ottenere l’energia necessaria per un’intera giornata di lavoro o di divertimento. È la soluzione definitiva per chi vive una vita frenetica e non può permettersi tempi morti.

Non solo hardware, ma tanto software avanzato. Lo smartphone di Lauro integra una suite di Intelligenza Artificiale (Moto AI) che ottimizza ogni scatto della fotocamera da 50 Megapixel. Che sia un selfie nel backstage o un video in movimento, l’IA stabilizza l’immagine e corregge i colori in tempo reale, proprio come se aveste un regista digitale sempre in tasca.

Perché è il “Phone of the Year”?

Il successo di questo dispositivo sta nel saper unire due mondi apparentemente opposti: la tecnologia estrema (processore a 4nm, resistenza militare MIL-STD-810H e certificazione IP68) e il lifestyle più puro.

È un oggetto che non si nasconde, ma che dichiara chi sei. Come dice lo stesso Lauro nello spot: “Il finale? Lo scegli tu”. E sembra proprio che molti stiano scegliendo di salire su questo treno tecnologico.