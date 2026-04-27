Samsung aggiorna tanti Galaxy: patch di aprile e novità One UI 8.5 in arrivo

Samsung continua a distribuire nuovi aggiornamenti per molti smartphone Galaxy, con le patch di sicurezza di aprile e l’espansione della One UI 8.5 che coinvolge sia modelli recenti sia dispositivi più diffusi.

Le novità riguardano soprattutto la serie Galaxy A e la gamma Galaxy S, con un rilascio che procede in modo graduale ma già concreto per diversi utenti.

Tra i modelli interessati compaiono dispositivi come Galaxy A37, A35, A34, A56, A55, A54 e A53, che stanno ricevendo aggiornamenti mirati soprattutto alla sicurezza. In parallelo, la serie Galaxy S23 entra in una fase più avanzata con la distribuzione della One UI 8.5 beta 2, segno che lo sviluppo software sta accelerando anche sui top di gamma.

Patch di aprile: cosa cambia per i Galaxy A

Per la fascia media, l’aggiornamento è legato principalmente alle patch di sicurezza di aprile. Questo tipo di update non introduce grandi cambiamenti visivi, ma interviene su vulnerabilità del sistema Android e migliora la stabilità generale del dispositivo.

Il fatto che modelli come Galaxy A53 o A54 continuino a ricevere aggiornamenti regolari conferma la strategia di Samsung, che punta su un supporto software più lungo rispetto al passato. Alcuni dispositivi recenti arrivano fino a diversi anni di aggiornamenti garantiti, un aspetto sempre più importante per chi non cambia smartphone frequentemente.

One UI 8.5 beta si espande

Parallelamente agli aggiornamenti di sicurezza, Samsung sta portando avanti lo sviluppo della One UI 8.5, la nuova versione dell’interfaccia basata su Android 16. La beta 2 è già disponibile per la serie Galaxy S23, segno che il software sta entrando in una fase più matura.

La distribuzione delle versioni beta permette agli utenti di provare in anticipo le novità, ma può includere bug o problemi di stabilità. Per questo motivo, l’accesso è limitato e avviene tramite programmi dedicati come Samsung Members, con rilascio graduale nei vari Paesi.

Un aggiornamento che riguarda sempre più dispositivi

One UI 8.5 non resterà limitata ai modelli più recenti. Samsung sta estendendo progressivamente il supporto a una gamma molto ampia di dispositivi, includendo anche smartphone di fascia media e modelli usciti negli anni precedenti.

Questa strategia rende più omogenea l’esperienza tra i diversi Galaxy, anche se alcune funzioni legate all’intelligenza artificiale o alle prestazioni più avanzate potrebbero restare esclusive dei modelli più recenti.

Per gli utenti, il consiglio resta semplice: controllare la disponibilità degli aggiornamenti nelle impostazioni e mantenere il dispositivo aggiornato. Anche quando le novità non sono visibili, gli update continuano a migliorare la sicurezza e l’affidabilità del sistema nel tempo.