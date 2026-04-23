Moto G87 nei listini italiani: prezzo, memoria espandibile e prime specifiche del nuovo Motorola

Il Moto G87 non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma la sua comparsa in alcuni riferimenti online italiani permette già di farsi un’idea abbastanza chiara di prezzo, configurazione e posizionamento nella gamma Motorola.

Quando uno smartphone arriva nei listini prima della presentazione ufficiale, di solito significa che il lancio non è lontano. È quello che sta succedendo con il Moto G87, apparso tra pagine di supporto e riferimenti commerciali con una scheda ancora incompleta ma già sufficiente per capire dove potrebbe collocarsi nella famiglia G del 2026.

Il dettaglio che colpisce di più è il prezzo: circa 406,89 euro per la configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Una cifra che lo porterebbe sopra Moto G77, suggerendo un ruolo più ambizioso all’interno della fascia media Motorola. Al momento, però, si parla ancora di informazioni trapelate e non di un listino ufficiale completo.

Quanto costa e dove si colloca

La soglia dei circa 407 euro cambia subito la percezione del prodotto. Non si tratterebbe infatti di un semplice modello intermedio, ma di uno smartphone pensato per stare nella parte alta della serie Moto G, con una proposta che punta a offrire qualcosa in più rispetto ai fratelli minori.

Il confronto interno alla gamma aiuta a capire il quadro: se il G87 manterrà davvero questo prezzo, Motorola dovrà giustificare il salto con una dotazione più convincente, non solo sul fronte della memoria ma anche su chip, fotocamere e qualità generale del dispositivo. Per ora è proprio questo il punto più interessante: il prezzo è già abbastanza chiaro, mentre il resto della scheda deve ancora prendere forma in modo definitivo.

Le prime specifiche emerse

Tra le informazioni più concrete c’è la presenza di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno, una combinazione ormai molto solida per chi usa il telefono ogni giorno tra foto, video, app e messaggistica. A questo si aggiunge un dettaglio sempre meno scontato: lo slot ibrido microSD, con supporto fino a 2 TB.

È una caratteristica che può avere un certo peso, perché molti produttori stanno progressivamente abbandonando la memoria espandibile. Per una parte di pubblico, soprattutto chi conserva tanti file sul telefono, questa resta ancora una funzione utile e concreta, più di tante promesse sulla carta.

Dal lato processore, invece, c’è ancora meno chiarezza. I riferimenti trapelati indicano il codice MT6835, associato alla famiglia MediaTek Dimensity 6000. In pratica, il chip potrebbe appartenere a più varianti della stessa linea, e finché non arriverà l’annuncio ufficiale non è possibile dire con precisione quale sarà la piattaforma scelta da Motorola.

Colori, tempistiche e cosa aspettarsi

Le colorazioni apparse finora sono Overture Gray e Blue Atoll, mentre da altri materiali trapelati emergono anche ulteriori varianti cromatiche. È un dettaglio secondario rispetto alla scheda tecnica, ma aiuta a capire che il dispositivo sembra già piuttosto avanti nel percorso che precede il debutto commerciale.

Ed è proprio questo il punto finale: il Moto G87 esiste ormai abbastanza da far pensare che la presentazione sia vicina, ma non abbastanza da permettere giudizi definitivi. Oggi si può dire che Motorola stia preparando un medio gamma più costoso del solito, con memoria generosa e microSD ancora presente. Resta da vedere se, una volta ufficiale, saprà offrire abbastanza per rendere credibile quel prezzo.