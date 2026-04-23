Batterie removibili sugli smartphone: la nuova legge UE cambia tutto dal 2027

Dal 2027 gli smartphone venduti in Europa dovranno avere batterie facilmente sostituibili, ma per alcuni modelli premium potrebbe esistere una strada alternativa che cambia il senso della norma.

L’Unione Europea ha deciso di intervenire in modo diretto su uno degli aspetti più critici degli smartphone moderni: la batteria. Dopo anni di dispositivi sigillati e difficili da riparare, la nuova regolamentazione punta a rendere più semplice la sostituzione e allungare la vita dei prodotti.

La misura entrerà in vigore dal 18 febbraio 2027 e riguarda tutti i telefoni e tablet venduti nel mercato europeo. L’obiettivo è chiaro: ridurre i rifiuti elettronici e permettere agli utenti di usare i dispositivi più a lungo, evitando di cambiarli solo per una batteria usurata.

Come cambieranno gli smartphone

La novità principale riguarda il modo in cui le batterie dovranno essere progettate. Non sarà più accettabile un dispositivo completamente sigillato: la batteria dovrà essere rimovibile e sostituibile senza procedure complesse o rischi di danneggiamento.

In pratica, niente più colle difficili da sciogliere o interventi da laboratorio. Sarà sufficiente usare strumenti comuni, oppure quelli forniti insieme al dispositivo. Questo rappresenta un cambiamento netto rispetto agli smartphone attuali, dove spesso la sostituzione è costosa o richiede assistenza specializzata.

Un altro punto importante riguarda la disponibilità dei ricambi: i produttori dovranno garantire batterie di ricambio per almeno cinque anni dopo la fine della vendita di un modello.

Perché l’Europa ha preso questa decisione

Dietro questa scelta c’è una strategia più ampia legata alla sostenibilità. Molti smartphone vengono sostituiti quando la batteria perde autonomia, anche se il resto del dispositivo funziona ancora perfettamente.

Facilitare la sostituzione significa ridurre gli sprechi, ma anche abbassare i costi per gli utenti. Secondo le stime europee, questa transizione potrebbe generare risparmi significativi e contribuire a diminuire l’impatto ambientale legato alla produzione di nuovi dispositivi.

Non è la prima volta che l’UE interviene su questo fronte: il passaggio obbligatorio alla porta USB-C ha già dimostrato quanto queste regole possano influenzare l’intero mercato globale.

Il possibile “caso iPhone” e le eccezioni

La normativa, però, non è così rigida come potrebbe sembrare. Esiste una possibile eccezione per i dispositivi che rispettano standard elevati di durata e resistenza.

Se uno smartphone riesce a mantenere almeno l’80% della capacità della batteria dopo centinaia di cicli di ricarica e garantisce una buona protezione da acqua e polvere, il design potrebbe restare più “chiuso”, a patto che la sostituzione sia comunque accessibile ai tecnici.

È proprio qui che entrano in gioco gli iPhone. Apple sta già lavorando su soluzioni tecniche che permettono di rimuovere la batteria senza smontaggi complessi, utilizzando adesivi che si staccano con sistemi specifici. Questo approccio potrebbe consentire all’azienda di rispettare la legge senza rivoluzionare completamente il design dei suoi dispositivi.

Cosa significa per chi compra uno smartphone

Per chi acquista un telefono, questa trasformazione si traduce in una maggiore libertà: sostituire la batteria diventerà più semplice, meno costoso e più accessibile.

Allo stesso tempo, è probabile che il design degli smartphone cambi solo in parte. Non si tornerà necessariamente alle cover removibili di un tempo, ma si vedranno soluzioni intermedie che rendono i dispositivi più riparabili senza sacrificare estetica e resistenza.

Il vero effetto potrebbe vedersi nel lungo periodo: telefoni utilizzati più a lungo, meno sostituzioni forzate e un rapporto diverso tra utenti e tecnologia, meno legato al consumo e più alla durata.