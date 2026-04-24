Sony Xperia 1 VIII cambia design: jack audio, tasto scatto e Snapdragon 8 Elite Gen 5

Sony Xperia 1 VIII torna al centro delle indiscrezioni con un design aggiornato, un nuovo modulo fotografico e alcune caratteristiche che confermano la volontà di Sony di restare diversa dagli altri top di gamma Android.

I render attribuiti al prossimo Xperia 1 VIII mostrano uno smartphone che cambia soprattutto sul retro, ma conserva molti tratti storici della serie. Il dispositivo non è ancora ufficiale, quindi le informazioni vanno trattate come indiscrezioni, ma il quadro emerso è già abbastanza chiaro: Sony sembra intenzionata a puntare ancora su fotografia, audio e continuità d’uso.

Nuovo modulo fotografico e design più deciso

La differenza più evidente riguarda il comparto fotografico. Sony potrebbe abbandonare il classico modulo verticale “a semaforo” per adottare un’isola quadrata, più ampia e vicina al bordo laterale. Una scelta che renderebbe Xperia 1 VIII più moderno senza cancellare del tutto l’identità sobria della linea.

Nel modulo dovrebbero trovare spazio tre fotocamere, con un possibile teleobiettivo a periscopio, flash LED e trattamento ottico sviluppato in collaborazione con Zeiss. Proprio la fotografia resta uno dei terreni su cui Sony prova a distinguersi, rivolgendosi a utenti che cercano controlli più avanzati rispetto alla media degli smartphone Android.

Le caratteristiche attese

Sul fronte tecnico, Xperia 1 VIII dovrebbe montare il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, piattaforma pensata per i top di gamma Android di prossima generazione. Il chip dovrebbe portare miglioramenti in termini di prestazioni, gestione energetica e funzioni AI, soprattutto nelle attività più pesanti come foto, video, gaming e multitasking.

Il display dovrebbe restare da circa 6,5 pollici, con formato allungato e cornici simmetriche. Le dimensioni trapelate parlano di una scocca da circa 161,9 x 74,4 mm, con uno spessore vicino agli 8,58 mm. Questo lieve aumento potrebbe indicare una batteria più grande o un sistema di dissipazione più curato, due aspetti importanti su uno smartphone di fascia alta.

Jack audio e tasto scatto restano al loro posto

Uno degli elementi più interessanti è la continuità con il passato. Xperia 1 VIII dovrebbe mantenere il jack audio da 3,5 mm, ormai quasi sparito tra i top di gamma, e il pulsante fisico per la fotocamera, utile per scattare foto in modo più naturale.

Sul frontale Sony non sembrerebbe pronta a seguire la moda di notch e fori nel display. Le cornici simmetriche dovrebbero restare, anche per ospitare altoparlanti stereo frontali e fotocamera selfie senza interrompere il pannello. È una scelta meno spettacolare, ma coerente con la filosofia Xperia.

Quando potrebbe arrivare

L’annuncio ufficiale del nuovo Sony Xperia 1 VIII è atteso nel mese di maggio, finestra in cui Sony potrebbe chiarire specifiche complete, disponibilità e prezzo. Sarà lì che si capirà se il cambio di design sarà accompagnato anche da novità software pensate per fotografia, video e gestione professionale dell’immagine.

Per ora, Xperia 1 VIII appare come un top di gamma diverso dal resto del mercato: meno interessato a inseguire ogni tendenza estetica e più concentrato su funzioni precise. Una scelta rischiosa, ma anche l’unica che permette a Sony di mantenere una propria identità in un settore dove molti smartphone finiscono per assomigliarsi troppo.