Mercusys ME60X WiFi 6 a meno di 21 euro: copertura extra senza sorprese

Solo €20,98 per portarsi a casa il Mercusys ME60X, un’offerta che definire imperdibile è quasi riduttivo. In un periodo in cui la connessione domestica è fondamentale, riuscire a dare una marcia in più alla propria rete senza spendere una fortuna è un’occasione che va colta al volo. Il prezzo, ribassato del 30% rispetto al listino originale di €29,99, rende questo ripetitore WiFi una scelta strategica per chi vuole eliminare zone d’ombra e rallentamenti, senza doversi lanciare in costose rivoluzioni tecnologiche. In pratica, con una cifra contenuta si può fare un vero salto generazionale nel networking di casa, sfruttando tutte le potenzialità di un dispositivo che sa come farsi notare, ma senza mai essere invadente. Il bello di questa offerta è che non si tratta solo di risparmiare: si tratta di portarsi a casa un alleato affidabile, pronto a cambiare il modo in cui vivi la tua connessione quotidiana.

Offerta che non si lascia scappare

A questo prezzo, trovare un ripetitore WiFi con supporto al protocollo WiFi 6 (802.11ax) è una rarità assoluta. Il Mercusys ME60X mette sul piatto una velocità aggregata che arriva fino a 1500 Mbps, suddivisa tra la banda da 5 GHz (1201 Mbps) e quella da 2,4 GHz (300 Mbps). Ma non è solo questione di numeri: grazie a tecnologie come OFDMA e Target Wake Time, la gestione di più dispositivi contemporaneamente è fluida e reattiva, con un occhio di riguardo anche ai consumi energetici. La porta Ethernet Gigabit è la ciliegina sulla torta, ideale per collegare via cavo smart TV, console di gioco o decoder, assicurando sempre una connessione stabile dove serve di più. L’installazione, poi, è un gioco da ragazzi: basta un tocco sul pulsante WPS e il dispositivo è subito pronto all’uso, senza complicazioni o manuali interminabili. La versatilità non manca, visto che può essere usato sia come ripetitore sia come access point, adattandosi a ogni esigenza.

Compatto, intelligente, indispensabile

Gestire tutto è semplicissimo grazie all’app dedicata, disponibile sia per iOS che per Android, che permette di monitorare la rete, impostare controlli parentali e gestire gli accessi anche da remoto, offrendo così tranquillità e controllo totale. Le dimensioni contenute (7,6 x 8,5 x 11,2 cm) e il peso piuma di soli 180 grammi rendono il Mercusys ME60X discreto e facilmente collocabile in qualsiasi ambiente domestico, senza ingombri o fastidi. È la soluzione ideale per chi vuole estendere il segnale nelle stanze più difficili, migliorare la qualità dello streaming o delle videoconferenze e dire addio alle interruzioni fastidiose. Nonostante la singola porta Ethernet e le prestazioni che non possono competere con sistemi mesh di fascia alta, l’equilibrio tra prezzo e funzionalità lo rende un acquisto furbo e conveniente. In definitiva, il Mercusys ME60X è la scelta giusta per chi cerca un upgrade concreto, senza complicazioni e senza spendere cifre esagerate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.