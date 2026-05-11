Meta punta sugli occhiali AI: quattro modelli per portare l’assistente fuori dallo smartphone

Raffaele Moauro
Pubblicato il 11 mag 2026
Meta punta sugli occhiali AI: quattro modelli per portare l’assistente fuori dallo smartphone

Meta sta trasformando i suoi occhiali intelligenti in una vera gamma di prodotti AI, pensata per usi molto diversi tra loro.

Non si parla più soltanto dei Ray-Ban con fotocamera e audio integrato, ma di un catalogo più ampio che prova a portare l’assistente digitale davanti agli occhi, o almeno vicino allo sguardo, durante attività quotidiane, sport, viaggi e creazione di contenuti.

Il cambio di linguaggio è già indicativo. Meta tende ormai a parlare di AI glasses, non solo di smart glasses, perché il centro dell’esperienza non è più soltanto scattare foto o ascoltare musica senza auricolari. L’obiettivo è avere un assistente sempre accessibile, capace di rispondere a domande, riconoscere ciò che l’utente sta guardando, aiutare con traduzioni, notifiche, indicazioni e contenuti social.

Ray-Ban Meta resta il modello più semplice

Il punto d’ingresso della gamma resta Ray-Ban Meta, il modello più vicino all’uso quotidiano. Ha una fotocamera integrata, comandi vocali, speaker open-ear e funzioni legate a Meta AI. È pensato per chi vuole registrare un momento, fare una chiamata, ascoltare musica o chiedere qualcosa all’assistente senza tirare fuori lo smartphone. Il vantaggio è la naturalezza: sembrano occhiali normali, ma aggiungono alcune funzioni digitali sempre pronte.

Il modello più avanzato è invece Meta Ray-Ban Display, che aggiunge un piccolo schermo nella lente destra. Qui l’idea cambia: non solo ascoltare una risposta, ma vedere notifiche, indicazioni, traduzioni o suggerimenti direttamente nel campo visivo. Il controllo passa anche dalla Meta Neural Band, un bracciale che riconosce piccoli gesti della mano attraverso segnali muscolari e permette di interagire senza toccare gli occhiali.

Oakley Meta guarda allo sport

Con Oakley Meta Vanguard, Meta punta invece a chi si allena all’aperto o pratica attività più intense. Il design è avvolgente, la resistenza è più alta e l’integrazione con servizi come Garmin e Strava rende il prodotto più vicino al mondo fitness. La fotocamera centrale serve a riprendere allenamenti e percorsi in modo più naturale, mentre l’assistente AI può aiutare a gestire informazioni e dati durante l’attività.

Oakley Meta HSTN occupa una posizione più accessibile nella stessa area sportiva. È pensato per chi vuole un paio di occhiali leggeri e resistenti, adatti a corsa, camminate, escursioni o golf, ma senza spingersi verso il modello più costoso. Anche qui il valore sta nella combinazione tra audio aperto, fotocamera, comandi vocali e funzioni AI, più che in una singola caratteristica spettacolare.

La fascia di prezzo aiuta a capire meglio il posizionamento della gamma. Si parte da circa 379 dollari per i modelli più accessibili e si arriva fino a circa 799 dollari per le versioni più avanzate, come quelle con display integrato. Non sono quindi occhiali economici, ma prodotti pensati per utenti che cercano funzioni specifiche: creazione di contenuti, sport, assistenza AI o un primo assaggio di interfaccia indossabile.

Il telefono non sparisce, ma cambia ruolo

La domanda vera è se questi occhiali valgano il prezzo. Per molti utenti lo smartphone resta più comodo, più completo e già sempre in tasca. Gli occhiali AI diventano interessanti quando liberano le mani, riducono il bisogno di guardare lo schermo e permettono di catturare o ricevere informazioni nel momento in cui servono. Il loro limite, però, è ancora evidente: autonomia, privacy, disponibilità delle funzioni e prezzo restano fattori da valutare con attenzione.

Meta sta comunque indicando una direzione precisa. Gli occhiali potrebbero diventare il ponte tra smartphone e realtà aumentata, prima ancora di arrivare a veri dispositivi AR maturi. Non sostituiranno il telefono dall’oggi al domani, ma mostrano dove l’azienda vuole andare: meno interazione sullo schermo e più assistenza continua, visibile o invisibile, dentro oggetti che assomigliano sempre meno a gadget e sempre più ad accessori da usare ogni giorno.

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