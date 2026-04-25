MICROSOFT OFFICE gratis sul tuo PC: c'è un trucco legale e semplicissimo per attivarlo già da ora

Silvia Dalia
Pubblicato il 25 apr 2026
MICROSOFT OFFICE gratis sul tuo PC: c'è un trucco legale e semplicissimo per attivarlo già da ora

In pochi sanno che esiste un modo completamente legale e semplicissimo per avere Microsoft Office gratis sul proprio PC, senza dover ricorrere a metodi poco ortodossi o pirateria.

Microsoft ha reso disponibile una versione gratuita di Office tramite il suo servizio online. Si tratta di una versione web dei programmi più popolari, come Word, Excel, PowerPoint e OneNote. L’unica cosa che devi fare è avere un account Microsoft (ad esempio un indirizzo email @outlook.com) e, una volta loggato, avrai accesso a queste applicazioni direttamente dal tuo browser, senza bisogno di scaricare nulla o di pagare per la licenza.

La ragione principale è che, purtroppo, molte persone sono abituate a considerare Microsoft Office come un prodotto a pagamento, senza sapere che l’azienda ha creato una versione “leggera” e totalmente gratuita per l’uso online. Anche se non offre tutte le funzionalità avanzate della versione desktop, per la maggior parte degli utenti è più che sufficiente per scrivere un documento, creare una presentazione o fare calcoli su un foglio di lavoro. Inoltre, la versione web si integra perfettamente con OneDrive, quindi puoi archiviare e accedere ai tuoi file in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Microsoft Office e il cloud: l’evoluzione del software

L’integrazione tra Office e il cloud è un altro fattore determinante. Non solo hai accesso a tutte le versioni più recenti delle applicazioni Office, ma puoi anche collaborare in tempo reale con altre persone su documenti condivisi. Questo è un enorme vantaggio per chi lavora in team o ha bisogno di gestire documenti da remoto. Non è necessario avere sempre il software installato sul proprio PC per utilizzarlo, basta una connessione Internet.

Come avere Microsoft Office gratis – Webnews.it

La versione gratuita di Office online ha alcuni limiti rispetto alla versione completa. Non sono incluse tutte le funzionalità avanzate che puoi trovare nella versione desktop, come i complessi strumenti di formattazione, la possibilità di lavorare offline o alcune opzioni di personalizzazione. Tuttavia, se il tuo obiettivo è utilizzare Office per operazioni quotidiane e leggere, la versione online è perfetta. Inoltre, la versione online ti permette di aprire e modificare documenti creati in Office senza problemi, senza dover installare nulla.

Gli abbonamenti a Office 365

Anche se Office Online è gratuito, Microsoft offre anche la possibilità di abbonarsi a Office 365, una versione che ti dà accesso alla suite completa di applicazioni e a una serie di funzionalità extra, come la possibilità di utilizzare Office offline, un maggiore spazio di archiviazione su OneDrive e l’accesso alle versioni più avanzate di Word, Excel e PowerPoint.

Molte persone trovano che per le necessità di tutti i giorni, la versione online sia più che sufficiente. Per chi lavora con strumenti di produttività complessi potrebbe preferire l’abbonamento.

Se vuoi usare Microsoft Office senza spendere un euro, basta registrarti a un account Microsoft e accedere a Office Online. Se ti serve più potenza e funzionalità avanzate, valuta un abbonamento a Office 365. La scelta dipende dalle tue esigenze, ma non c’è dubbio che oggi esiste una soluzione adatta per tutti. E la buona notizia è che non devi più preoccuparti di acquistare una licenza costosa per ottenere uno degli strumenti più potenti di produttività.

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