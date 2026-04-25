La villa-computer di Bill Gates, il PIN che ti legge nel pensiero, le pareti-display da 75.000€: dentro la smart-home di Mister Microsoft

Immersa nella quiete quasi irreale di Medina, nello stato di Washington, sorge una struttura che va ben oltre la definizione tradizionale di abitazione di lusso.

Conosciuta nel mondo tech come Xanadu 2.0, la residenza di Bill Gates è un ecosistema da 147,5 milioni di dollari dove il design architettonico all’avanguardia si fonde con una visione pionieristica della domotica.

Non si tratta solo di una questione di sfarzo, ma di un esperimento informatico su scala monumentale, progettato per armonizzare ogni istante della vita quotidiana attraverso un sistema operativo invisibile ma onnipresente.

L’esperienza sensoriale inizia non appena si varca la soglia, quando agli ospiti viene consegnato un dispositivo elettronico personalizzato, un vero e proprio wearable che funge da passaporto digitale.

Questo piccolo chip dialoga costantemente con i sensori nascosti nelle pareti, permettendo alla casa di “leggere” le preferenze di chi la abita. È così che la temperatura, l’illuminazione e persino la musica si trasformano in un’ombra fedele, seguendo l’utente da una stanza all’altra e adattandosi ai suoi gusti personali senza che venga mai toccato un interruttore.

Persino le pareti partecipano a questo dialogo digitale, grazie a una rete di monitor ad altissima risoluzione che proiettano opere d’arte scelte istantaneamente dai visitatori, attingendo da un database di storage massivo che anni fa rappresentava una sfida tecnologica senza precedenti.

Bill Gates, il segreto (non stimabile) nascosto nel suo soggiorno Tech

Questo microcosmo di innovazione non trascura però le radici della conoscenza umana, trovando il suo cuore pulsante nella maestosa biblioteca privata. In questo ambiente monumentale, tra scaffali rotanti e passaggi segreti, è custodito il prezioso Codex Leicester. Il manoscritto originale di Leonardo da Vinci, acquistato da Gates nel 1994 per oltre 30 milioni di dollari, non è solo un tesoro storico, ma il simbolo di una passione per il genio umano che la villa stessa cerca di emulare.

La biblioteca incarna il punto di incontro perfetto tra l’analogico e il digitale, dove la saggezza del Rinascimento convive con server di ultima generazione.

Il concetto di “smart home” si estende poi all’esterno, abbracciando una filosofia di lusso sostenibile e gestione intelligente delle risorse. Xanadu 2.0 sfrutta la tecnica dell’architettura interrata per ottimizzare l’isolamento termico, riducendo drasticamente i consumi energetici per il riscaldamento e il raffreddamento.

Anche la natura circostante è integrata in questo sistema di controllo granulare, come dimostra l’acero secolare situato nei pressi della villa, monitorato ventiquattr’ore su ventiquattro da sensori di umidità che attivano l’irrigazione automatica solo quando necessario.

Dalle sei cucine strategicamente posizionate per la massima efficienza logistica alla spiaggia privata con sabbia importata dai Caraibi, ogni dettaglio di Xanadu 2.0 racconta la storia di un uomo che ha trasformato il proprio spazio vitale nel testamento tecnico di un’intera epoca, elevando la casa a simbolo definitivo di innovazione e passione per il progresso.