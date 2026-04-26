Windows 11 prepara una modalità per affaticare meno gli occhi davanti al PC

Windows 11 sta preparando una nuova funzione pensata per rendere lo schermo più confortevole durante le lunghe sessioni davanti al computer.

La novità si chiama Screen Tint ed è emersa nelle build di anteprima del sistema operativo, dove Microsoft sta sperimentando nuove opzioni dedicate alla visualizzazione e all’accessibilità. Non è ancora disponibile per tutti gli utenti, ma il suo obiettivo è chiaro: applicare una tinta colorata allo schermo per ridurre l’affaticamento visivo.

Oggi Windows 11 offre già la funzione Luce notturna, che rende i colori più caldi nelle ore serali e riduce la componente blu dello schermo. Screen Tint sembra però andare oltre questa logica, perché non si limita a una tonalità gialla o arancione. L’idea è offrire diversi filtri, ognuno pensato per esigenze visive differenti, dalla lettura prolungata alla sensibilità alla luce intensa.

Come funziona Screen Tint su Windows 11

Screen Tint applica una sovrapposizione cromatica all’intero display. In pratica, tutto ciò che appare sullo schermo viene leggermente colorato in base alla tinta scelta dall’utente. La funzione dovrebbe trovarsi nella sezione Accessibilità delle impostazioni, vicino ad altri strumenti già presenti come filtri colore, temi a contrasto elevato e lente di ingrandimento.

Tra le opzioni emerse ci sono tinte come ambra, rosa, giallo tenue, blu freddo, verde delicato e grigio naturale. Ogni preset avrebbe uno scopo diverso: l’ambra per l’uso prolungato, il rosa per chi è sensibile ad alcuni stimoli visivi, il giallo per la lettura, il blu per ambienti molto luminosi, il verde per chi soffre la luce bianca e il grigio per attenuare il contrasto troppo netto tra bianco e nero.

Più controllo rispetto alla Luce notturna

La differenza rispetto alla Luce notturna è soprattutto nella personalizzazione. Screen Tint dovrebbe includere anche una tinta personalizzata, così da permettere all’utente di scegliere il colore più adatto alle proprie abitudini. A questo si aggiungerebbe uno slider per regolare l’intensità del filtro, evitando un effetto troppo invasivo sullo schermo.

Questa impostazione può essere utile per chi legge molti documenti, lavora su testi lunghi, studia o usa il PC in ambienti con illuminazione difficile. Non va però confusa con una soluzione medica: può migliorare il comfort visivo, ma non sostituisce pause regolari, buona postura, luminosità corretta e controlli oculistici quando l’affaticamento diventa frequente.

Quando arriverà per tutti

Al momento Microsoft non ha annunciato ufficialmente il rilascio pubblico di Screen Tint. La funzione è stata individuata nelle versioni di test di Windows 11, quindi potrebbe cambiare nome, posizione o caratteristiche prima dell’arrivo stabile. In alcuni casi, funzioni scoperte nelle build Insider restano nascoste per mesi o vengono modificate prima del debutto.

Il segnale, comunque, è interessante. Windows 11 sta cercando di rendere il PC più adattabile alle esigenze quotidiane, non solo più ricco di funzioni legate all’AI o agli aggiornamenti di sistema. Una regolazione più fine dello schermo può sembrare una piccola aggiunta, ma per chi lavora molte ore davanti al monitor può fare la differenza nella percezione di comfort durante la giornata.