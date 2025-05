Microsoft Teams introduce il blocco delle catture di schermata da luglio 2025

La sicurezza digitale rappresenta una priorità crescente nel panorama aziendale, e Microsoft Teams si prepara a introdurre una misura rivoluzionaria per tutelare le informazioni sensibili condivise durante le riunioni virtuali. Con la nuova funzionalità Prevent Screen Capture, prevista per luglio 2025, l’azienda punta a bloccare le catture di schermata durante le conferenze online su tutte le piattaforme supportate, tra cui Windows, Mac, iOS, Android e browser web.

Questa innovazione tecnologica, che oscurerà automaticamente la finestra di Teams nel caso di tentativi di screenshot, rappresenta una risposta diretta alle crescenti preoccupazioni relative alla sicurezza riunioni e alla protezione delle informazioni riservate. In caso di tentativo di cattura, l’utente visualizzerà una schermata completamente nera, impedendo così la diffusione non autorizzata di dati sensibili.

Tuttavia, nonostante l’efficacia di questa misura, una vulnerabilità significativa persiste: la funzionalità non è in grado di prevenire la registrazione dello schermo tramite dispositivi esterni, come smartphone, che possono aggirare la protezione implementata. Per ovviare a ulteriori rischi, Microsoft ha annunciato che gli utenti che accedono da dispositivi non supportati saranno limitati alla sola modalità audio, senza possibilità di visualizzare i contenuti condivisi.

Resta ancora da chiarire se la protezione sarà attivata automaticamente o se potrà essere gestita dagli amministratori di sistema o dagli organizzatori delle riunioni. Questo aspetto potrebbe rivelarsi cruciale per molte aziende, che potrebbero desiderare un maggiore controllo sulle impostazioni di sicurezza. La funzionalità ricorda le misure anti-pirateria adottate da piattaforme di streaming, dove tentativi di registrazione vengono bloccati con schermate nere.

Questa iniziativa fa parte di un piano di aggiornamenti più ampio per Microsoft Teams, che include, tra le altre novità, la gestione avanzata dei privilegi nelle “town hall” e un sistema Copilot per la generazione automatica di riassunti delle riunioni trascritte. Queste funzionalità, disponibili da giugno, consolidano la posizione di Teams come uno strumento di collaborazione all’avanguardia nel panorama aziendale.

In sintesi, la nuova funzione Prevent Screen Capture rappresenta un passo avanti significativo per garantire la sicurezza digitale nelle riunioni virtuali. Sebbene permangano alcune limitazioni, l’implementazione di queste misure sottolinea l’impegno di Microsoft nel rispondere alle sfide moderne della protezione dei dati, rafforzando ulteriormente la fiducia degli utenti nei confronti di Microsoft Teams.