Multa di 50.000 euro per monitoraggio illecito dei dipendenti in smart working

Un’azienda è stata sanzionata con una multa monitoraggio illecito di 50.000 euro dal Garante protezione dati per aver monitorato in modo invasivo circa cento dipendenti in smart working. La società tracciava la posizione geografica dei lavoratori senza fornire un’adeguata base giuridica e senza rispettare i principi di trasparenza previsti dalla normativa.

Sistemi di sorveglianza contestati

L’azienda aveva implementato pratiche di controllo particolarmente invasive sui propri dipendenti che lavoravano da remoto. In particolare, i lavoratori erano obbligati a:

Attivare la geolocalizzazione sui dispositivi aziendali durante le chiamate di verifica.

Utilizzare un’applicazione specifica per la timbratura.

Inviare immediatamente email di conferma della propria posizione fisica.

Questi controlli venivano effettuati per accertare che i dipendenti si trovassero effettivamente all’indirizzo dichiarato negli accordi individuali di lavoro agile. Tuttavia, tali pratiche hanno spesso portato all’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori, sollevando preoccupazioni in merito al rispetto della privacy lavoratori.

Le irregolarità riscontrate

Il Garante protezione dati ha rilevato diverse violazioni da parte dell’azienda, evidenziando in particolare:

L’assenza di un fondamento legale valido per giustificare il monitoraggio.

La mancanza di trasparenza nei confronti dei dipendenti riguardo alle modalità di raccolta e utilizzo dei loro dati.

La violazione della sfera privata attraverso pratiche di controllo sproporzionate.

Secondo l’Autorità, queste pratiche contravvengono chiaramente alle disposizioni del GDPR e del Codice italiano sulla protezione dei dati personali. La decisione sottolinea come le necessità organizzative non possano prevalere sui diritti fondamentali dei lavoratori, inclusa la loro dignità e libertà personale.

Il quadro normativo di riferimento

Nel suo provvedimento, il Garante protezione dati ha ribadito l’importanza di rispettare i principi fondamentali sanciti dal GDPR e dallo Statuto dei Lavoratori. Questi strumenti normativi garantiscono che le esigenze di controllo aziendale siano bilanciate con il rispetto della privacy lavoratori e della loro dignità personale. Inoltre, l’Autorità ha sottolineato che qualsiasi forma di monitoraggio deve essere conforme ai principi di necessità, proporzionalità e trasparenza.

Lezione per il mondo aziendale

Questa sanzione rappresenta un segnale forte per tutte le aziende che adottano modelli di lavoro flessibile come lo smart working. Le organizzazioni devono prestare particolare attenzione nel definire le modalità di controllo dei dipendenti, evitando pratiche invasive che possano risultare non solo illegali ma anche dannose per il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore.

In conclusione, il caso evidenzia la necessità per le imprese di adottare politiche di gestione dei dati che rispettino i diritti dei lavoratori e siano pienamente conformi alle normative vigenti, come il GDPR. Solo così sarà possibile creare un ambiente di lavoro equilibrato, dove le esigenze organizzative si integrano con il rispetto della dignità e della libertà individuale.