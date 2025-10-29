NARWAL Freo Z10 Ultra a prezzo shock: la pulizia intelligente oggi costa meno

NARWAL Freo Z10 Ultra: robot aspirapolvere con 18.000 Pa, sistema secco-umido e NarMind Pro. Prezzo attuale €649, risparmio circa 41% sul listino.
Claudio Gelisi
Pubblicato il 29 ott 2025
Con un’offerta che lascia davvero senza parole, oggi è possibile portarsi a casa il NARWAL Freo Z10 Ultra a un prezzo mai visto prima: 649€ invece di 1.099€, con uno sconto immediato del 41%. Un’occasione da cogliere al volo, soprattutto per chi desidera il massimo della tecnologia nella pulizia domestica senza compromessi. Siamo di fronte a una soluzione che alza l’asticella dell’innovazione, puntando dritto a chi non si accontenta di un semplice robot aspirapolvere ma cerca qualcosa di più, un vero alleato nella gestione quotidiana della casa. Grazie a una potenza di aspirazione di ben 18.000 Pa, il NARWAL Freo Z10 Ultra si candida come scelta ideale per chi vuole liberarsi una volta per tutte di polvere, sporco ostinato e peli di animali, senza doverci pensare ogni giorno.

Approfitta del minimo storico su Amazon

Un’offerta che convince e conquista

Acquistare oggi il NARWAL Freo Z10 Ultra significa garantirsi una pulizia impeccabile e intelligente, con una marcia in più rispetto alla concorrenza. La presenza dell’intelligenza artificiale NarMind Pro, supportata da doppia videocamera e doppio chip, permette una mappatura precisa e personalizzata degli ambienti domestici, riconoscendo oltre 200 oggetti e adattando il percorso di pulizia per evitare ostacoli e massimizzare l’efficacia. Ma non è tutto: il sistema di lavaggio con acqua calda fino a 75°C, abbinato alla funzione di auto-asciugatura del mocio, rappresenta una vera rivoluzione per chi cerca igiene profonda anche su superfici delicate o in presenza di bambini e animali. Il design intelligente delle spazzole elimina finalmente il fastidio dell’aggrovigliamento di peli e capelli, mentre il mocio dinamico si estende per raggiungere anche gli angoli più difficili, garantendo risultati visibili già dal primo utilizzo. E per chi teme di bagnare i tappeti, il sollevamento automatico del mocio fino a 12 mm è la risposta che mancava.

NARWAL Freo Z10 Ultra,Robot Aspirapolvere,potenza di aspirazione 18000 Pa,estensione mocio dinamica,sistema anti-aggrovigliamento,pulizia intelligente con separazione umido e secco,Grigio

Vedi l’offerta

Autonomia, comodità e tecnologia al servizio della casa

Il vero punto di forza del NARWAL Freo Z10 Ultra è la sua autonomia: grazie al sistema di svuotamento automatico, il robot è in grado di lavorare fino a 120 giorni senza richiedere interventi manuali, una comodità che trasforma radicalmente la gestione delle pulizie domestiche. Perfetto per abitazioni con animali domestici, superfici miste e grandi spazi, questo dispositivo rappresenta la sintesi ideale tra tecnologia avanzata e praticità quotidiana. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: scegliere il NARWAL Freo Z10 Ultra oggi significa investire in comfort, efficienza e libertà dal pensiero delle pulizie, approfittando di uno sconto irripetibile che difficilmente tornerà. Scegli l’eccellenza e porta nella tua casa la rivoluzione della pulizia intelligente!

Prendilo in promozione su Amazon

