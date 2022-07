Nothing presenta il suo Phone (1), design unico ed ecosistema connesso e aperto

Oggi Nothing ha presentato Phone (1), il suo primo smartphone e il cuore del suo ecosistema connesso e aperto. Dotato dell’innovativa interfaccia Glyph, di una doppia fotocamera da 50 MP, del raffinato sistema operativo Nothing OS, di un display OLED a 120 Hz e di un chipset. Qualcomm Snapdragon 778G+, Nothing Phone (1) offre velocità e un’esperienza fluida a partire da €499. Con una lista d’attesa di oltre 200.000 preordini e offerte superiori a $3.000 per le prime 100 unità in serie, il Phone (1) è uno dei prodotti tecnologici più attesi degli ultimi anni.

Nothing Phone (1), “puro istinto”

Nothing Phone (1) presenta un design che va oltre la superficie, con un retro trasparente e un design unico composto da oltre 400 componenti. Il telaio in alluminio riciclato al 100% lo rende leggero e robusto, mentre oltre il 50% dei componenti in plastica del telefono sono realizzati con materiali bio o riciclati post-consumo, una percentuale che non ha eguali nel settore. Il vetro Gorilla Glass 5 su due lati garantisce la robustezza, mentre i motori di vibrazione avanzati rendono le risposte al tatto altamente sensibili. Le cornici simmetriche e il telaio in alluminio aggiungono eleganza, leggerezza e durata.

L’interfaccia Glyph rappresenta un nuovo modo di comunicare che aiuta a ridurre al minimo il tempo trascorso sullo schermo. Per un’impostazione più silenziosa, la funzione Flip to Glyph attiva notifiche silenziose e solo luminose posizionando il device con l’interfaccia rivolta verso l’alto.

Grazie al display OLED da 6,55” e all’HDR10+, poi, i colori più ricchi e contrasti più profondi sono impostati su ogni pagina. La frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz assicura interazioni irresistibilmente reattive, con una rassicurante efficienza energetica. Così potete godervi anche tutte le funzioni incluse nell’ottimo Nothing OS per un’esperienza d’uso fluida anche durante l’utilizzo delle funzioni audio e video. La doppia fotocamera di Phone (1), a proposito, è dotata di due avanzati sensori da 50 MP, con la fotocamera principale alimentata dalla flagship Sony IMX766.

Alla base della sorprendente velocità di Phone (1) c’è il potente e affidabile chipset Qualcomm Snapdragon 778G+, realizzato su misura per Nothing per includere sia ricarica wireless che inversa. 18 ore di utilizzo ad ogni ricarica e due giorni in stand-by. Raggiunge il 50% di carica in soli 30 minuti. Alimenta prodotti come i Nothing Ear (1) con una ricarica inversa da 5W. La bobina di ricarica Glyph si illumina per indicare che la ricarica inversa è in corso.

Disponibilità e prezzi

Phone (1) è disponibile nelle colorazioni bianco e nero con tre diversi modelli tra cui

scegliere:

● 8GB/128GB, disponibile solo in nero a €499

● 8GB/256GB disponibile in bianco e nero a €529

● 12GB/256GB disponibile nei prossimi mesi in bianco e nero a €579

Le vendite di Phone (1) inizieranno il 21 luglio alle ore 8:00 in oltre 40 paesi in tutto il mondo, tra cui anche l’Italia, su nothing.tech e presso una selezione di partner ufficiali. In Italia, Phone (1) sarà disponibile su: