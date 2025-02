Notifiche per Ricetta Elettronica: Attivazione Obbligatoria dal 15 Febbraio 2025

Un cambio epocale interesserà oltre quattro milioni di cittadini lombardi: dal 15 febbraio 2025, chi non avrà attivato il servizio perderà le notifiche via SMS ed email per le ricette elettroniche. Questa modifica coinvolgerà tutti gli utenti del sistema sanitario regionale, invitandoli a una scelta consapevole sulla gestione delle comunicazioni sanitarie personali.

La Regione Lombardia ha annunciato questa importante trasformazione, che rende un servizio finora automatico attivabile solo su base volontaria. Il cambiamento riguarda in particolare le notifiche relative al codice NRE, indispensabile per il ritiro dei farmaci prescritti.

Per attivare il servizio, i cittadini avranno a disposizione diversi canali. Potranno configurare le proprie preferenze online tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, utilizzando SPID, CIE o CNS. In alternativa, l’attivazione sarà possibile presso gli sportelli ASST, attraverso il medico di base, il pediatra o direttamente in farmacia.

Chi ha già espresso la volontà di ricevere le notifiche non dovrà effettuare ulteriori azioni. Il sistema consente inoltre di personalizzare le tipologie di comunicazioni desiderate, che includono nuovi documenti sanitari, prescrizioni mediche, modifiche delle deleghe e aggiornamenti sull’assistenza sanitaria.

Particolare attenzione va posta alla conferma per il codice NRE, cruciale per il ritiro dei medicinali. Sebbene il servizio rimanga operativo, sarà necessaria una conferma esplicita nella sezione “Notifiche” del proprio Fascicolo Sanitario.

Questa riorganizzazione del sistema di comunicazione sanitaria rappresenta un passo avanti verso una gestione più consapevole e personalizzata dei servizi, richiedendo però un ruolo attivo da parte dei cittadini per mantenere attivi i canali di comunicazione preferiti.