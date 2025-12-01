Nuki Smart Lock Go a 99€, la sicurezza accessibile al Cyber Monday

In occasione del Cyber Monday, arriva la tua occasione per rendere casa tua ancora più sicura. La Nuki Smart Lock Go è in offerta su Amazon a €99 invece di €149, uno sconto del 34% che rappresenta davvero un’occasione rara per entrare nel mondo delle serrature intelligenti senza svuotare il portafoglio. Non parliamo di un gadget qualunque: questo è il dispositivo che trasforma il tuo smartphone nella chiave più pratica che tu abbia mai posseduto. Niente più frugare in tasca alla ricerca delle chiavi, niente più paura di averle dimenticate a casa. La semplicità è disarmante: installi tutto in pochi minuti senza toccare nemmeno un trapano, senza modificare la serratura originale, senza fastidi. Dentro la scatola trovi già quattro batterie alkaline AA incluse, pronte all’uso. Il peso contenuto di 355 grammi e le dimensioni compatte (11 x 6 x 6 cm) la rendono invisibile quando montata, elegante e discreta. Perfetto se sei in affitto, perfetto se non vuoi invasioni nella tua porta.

Connettività senza compromessi e compatibilità totale

Quello che rende davvero speciale questa soluzione è la connettività integrata: Bluetooth, Wi-Fi e Matter lavorano insieme per offrirti il controllo remoto vero, senza necessità di hub aggiuntivi costosi e ingombranti. Funziona perfettamente con Alexa, Google Home, Apple HomeKit e Homey, il che significa che la tua serratura si integra nell’ecosistema che già possiedi. Che tu stia controllando la casa da qualunque angolo del mondo oppure voglia automatizzare l’accesso attraverso la voce, tutto è possibile. La compatibilità con cilindri europei, svizzeri e britannici copre la stragrande maggioranza degli utenti, anche se consigliamo di verificare il tuo modello prima di premere il pulsante d’acquisto.

Un investimento intelligente e versatile

Questa è la versione Go della gamma Nuki, il che significa che ottieni tutte le funzionalità essenziali: Auto-Lock, indicatore di batteria intelligente e One-Touch Lock per sbloccare con un singolo tocco. Se vuoi davvero spremere al massimo le prestazioni e prolungare drasticamente l’autonomia, l’accessorio Power Pack rappresenta un upgrade facoltativo da valutare. A questa cifra, la Smart Lock Go rappresenta il punto di ingresso perfetto verso la domotica domestica seria, mantenendo la chiave meccanica sempre a disposizione e permettendoti di autorizzare amici e familiari tramite app in caso di necessità. È il compromesso intelligente tra innovazione e praticità.

