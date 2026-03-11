Oppo Find N6: il pieghevole che riporta lo stilo mentre Samsung lo ha tolto

I telefoni pieghevoli continuano a promettere molto, ma negli ultimi anni hanno lasciato anche qualche dubbio su utilità reale e compromessi.

Schermi grandi, multitasking più comodo, design futuristico. Poi però arrivano pieghe visibili sul display, accessori eliminati e prezzi molto alti. Il nuovo Oppo Find N6 arriva proprio in questo momento, con l’obiettivo di correggere alcune di queste criticità e rimettere sul tavolo funzioni che altri produttori hanno deciso di togliere.

L’azienda cinese ha annunciato un evento globale fissato per il 17 marzo, occasione in cui presenterà ufficialmente il nuovo smartphone pieghevole. Il segnale è chiaro: Oppo vuole far uscire il dispositivo dal mercato cinese e portarlo subito anche in Europa, dove negli ultimi anni l’interesse per i telefoni pieghevoli sta lentamente crescendo.

Il ritorno dello stilo sul pieghevole

Il dettaglio che ha attirato più attenzione riguarda la presenza di uno stilo dedicato. Oppo lo chiama AI Pen e funzionerà sul grande schermo interno del Find N6. Non sarà incluso nella confezione ma venduto come accessorio separato, una scelta ormai comune in questo segmento.

La notizia diventa interessante se si guarda cosa è successo poco prima nel mercato. Con il recente Galaxy Z Fold 7, Samsung ha deciso di rimuovere il supporto alla S Pen, una funzione che molti utenti avevano iniziato a considerare parte dell’esperienza dei suoi pieghevoli.

Oppo sembra muoversi nella direzione opposta. Non è detto che lo stilo diventi un elemento centrale per tutti gli utenti, ma per chi usa spesso app di note, disegno o modifica documenti su uno schermo grande può fare una differenza concreta.

Uno schermo pieghevole quasi senza piega

Un altro punto su cui Oppo insiste molto riguarda la piega del display. Nei telefoni pieghevoli la linea che si forma al centro dello schermo è ancora uno degli aspetti più discussi. Non sempre è evidente, ma quando lo è può diventare fastidiosa nella lettura o durante la visione di video.

L’azienda parla di una piega quasi impercettibile, definita zero-feel crease. In pratica promette uno schermo interno che, una volta aperto il telefono, dovrebbe sembrare molto più uniforme rispetto a molti modelli attuali.

Se la promessa verrà mantenuta, Oppo potrebbe arrivare prima anche di Apple, che secondo diverse indiscrezioni starebbe lavorando a un futuro iPhone Fold con un pannello pieghevole praticamente privo di segni visibili.

Fotocamera da 200 megapixel e batteria da 6.000 mAh

Le specifiche tecniche circolate finora raccontano di un dispositivo decisamente ambizioso. Il Find N6 dovrebbe avere uno schermo pieghevole da 8,12 pollici, quindi molto vicino alla dimensione di un piccolo tablet quando viene aperto.

La fotocamera principale dovrebbe arrivare a 200MP, sviluppata in collaborazione con Hasselblad, un nome che negli ultimi anni Oppo ha spesso affiancato ai suoi modelli di fascia alta.

Sotto la scocca dovrebbe trovare spazio il nuovo processore Snapdragon di ultima generazione, mentre la batteria da 6.000 mAh promette una autonomia più ampia rispetto a molti pieghevoli usciti negli ultimi anni. La ricarica dovrebbe supportare fino a 80W via cavo e 50W in modalità wireless.

In termini di posizionamento, il nuovo smartphone si troverà a competere direttamente con modelli come l’Honor Magic V, uno dei pieghevoli più recenti arrivati sul mercato.

Un mercato dei pieghevoli che prova a cambiare passo

Il 2026 potrebbe essere un anno particolare per questa categoria di smartphone. Tutti i principali produttori stanno preparando almeno un dispositivo pieghevole, e tra questi c’è anche Apple, che finora è rimasta fuori da questo segmento.

Quando più aziende entrano nello stesso mercato, di solito succede una cosa semplice: ogni dettaglio diventa terreno di confronto. Schermo, piega, accessori, batteria. E anche scelte che prima sembravano marginali, come la presenza di uno stilo, tornano improvvisamente al centro della discussione.

Se il Find N6 riuscirà davvero a migliorare alcuni dei limiti che finora hanno frenato i pieghevoli, la partita potrebbe diventare più interessante di quanto lo sia stata negli ultimi anni.