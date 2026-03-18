PayPal non è più sicuro: rischi enormi per chi fa movimenti sulla piattaforma

Molti pensano che aprire un conto estero su piattaforme come PayPal o Revolut offra un’uscita “sicura” dai radar del Fisco italiano.

Seppure questi servizi abbiano sede al di fuori dei confini nazionali, l’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti sempre più sofisticati per monitorare ogni transazione. La distinzione tra un conto tradizionale e uno estero non è mai così netta come si pensa.

Le banche italiane sono obbligate a trasmettere all’Anagrafe Tributaria i dati relativi ai conti correnti, saldi e movimenti, ma le piattaforme come PayPal e Revolut, che hanno sedi in Lussemburgo e Lituania, non sono soggette a questa trasmissione automatica. Nonostante ciò, questo non significa che il Fisco italiano non possa risalire ai dati relativi a tali conti, anzi, l’accesso alle informazioni avviene attraverso una via alternativa che non compromette la sua efficacia.

La cooperazione internazionale: come il Fisco italiano ottiene le informazioni

Il cuore del sistema di controllo sui conti esteri è rappresentato dalla cooperazione amministrativa internazionale. Grazie alla Direttiva 2011/16/UE, che regola lo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri dell’Unione Europea, l’Agenzia delle Entrate può inviare richieste ufficiali ai Paesi di origine di questi servizi finanziari, come Lussemburgo o Lituania. Questi Stati sono obbligati a rispondere e a fornire i dati relativi ai conti bancari detenuti da cittadini italiani.

Negli ultimi anni, è stato introdotto un sistema ancora più efficace: un’Anagrafe Tributaria Europea, che consente lo scambio di informazioni su investimenti finanziari, comprese criptovalute e NFT. Questo ha reso il sistema ancora più trasparente, riducendo drasticamente le possibilità per i contribuenti di sfuggire ai controlli fiscali.

Una delle convinzioni più diffuse è che il segreto bancario estero offra una protezione dal controllo fiscale. Tuttavia, questa visione è stata superata e non ha più fondamento legale all’interno dell’Unione Europea. La Corte di Cassazione ha ripetutamente sottolineato che il segreto bancario non può essere invocato per rifiutare la richiesta di informazioni da parte di un altro Stato membro dell’UE. Questo principio è stato confermato anche dalla Corte dei Conti, che ha stabilito che le autorità fiscali italiane sono pienamente legittimate a monitorare anche i conti PayPal grazie agli accordi internazionali.

Il monitoraggio fiscale: come parte il controllo

Il controllo sui conti esteri non parte solitamente da una richiesta internazionale, ma da un altro strumento: il monitoraggio fiscale dei trasferimenti transfrontalieri. Le banche italiane sono obbligate a segnalare all’Agenzia delle Entrate tutti i trasferimenti di denaro da e verso l’estero superiori a 5.000 euro. Ad esempio, se un contribuente invia 6.000 euro dal proprio conto corrente italiano a un conto Revolut, la banca segnalerà automaticamente l’operazione all’Agenzia delle Entrate, che potrà poi decidere di approfondire e, se necessario, attivare la cooperazione internazionale.

Una volta acquisiti i dati, l’Agenzia delle Entrate può analizzarli utilizzando i suoi poteri di indagine fiscale. In caso di irregolarità, i risultati possono essere trasferiti alla Guardia di Finanza per ulteriori accertamenti. Questo meccanismo non è solo teorico, ma si è già concretizzato in diversi casi. Ad esempio, la Corte dei Conti ha riportato un caso in cui le autorità fiscali hanno esaminato le transazioni di un soggetto che vendeva online, ricevendo i pagamenti tramite PayPal, e sono riuscite a determinare il reddito non dichiarato.