Perché i furti tramite Android stanno aumentando esponenzialmente e cosa sono gli attacchi NFC

Secondo le più recenti analisi di settore, gli attacchi basati su Near Field Communication hanno registrato un incremento vicino al 190% nei primi mesi dell’anno, con decine di migliaia di tentativi bloccati dalle soluzioni di sicurezza. Un trend che conferma come il crimine informatico stia evolvendo verso tecniche sempre più sofisticate.

Cos’è la tecnologia NFC e perché è centrale nei pagamenti

La NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio che consente lo scambio di dati tra dispositivi molto vicini, generalmente entro pochi centimetri. È alla base dei pagamenti contactless con carte e smartphone, utilizzati ogni giorno su POS e terminali abilitati.

Quando si effettua un pagamento con NFC, non viene trasmesso direttamente il numero della carta, ma un codice temporaneo (token) generato per quella specifica transazione. Nei sistemi mobili come Google Wallet o Apple Pay, questo meccanismo è rafforzato da autenticazione biometrica e crittografia avanzata, rendendo il processo molto più sicuro rispetto alle carte tradizionali.

Le nuove campagne malevole non attaccano direttamente la tecnologia, ma sfruttano l’utente come punto debole. Le minacce più diffuse includono malware specializzati come SuperCard X, PhantomCard e NGate, oltre a varianti modificate di strumenti legittimi utilizzati per intercettare o replicare comunicazioni NFC.

Gli attacchi si basano principalmente su due schemi:

Truffa diretta: la vittima viene indotta a installare un’app apparentemente legittima e a utilizzare la propria carta avvicinandola al telefono infetto, fornendo così dati sensibili e PIN ai criminali.

la vittima viene indotta a installare un’app apparentemente legittima e a utilizzare la propria carta avvicinandola al telefono infetto, fornendo così dati sensibili e PIN ai criminali. Truffa inversa: più avanzata e pericolosa, in cui un’app malevola viene impostata come metodo di pagamento sul dispositivo, generando segnali NFC fraudolenti che vengono riconosciuti dai terminali come transazioni valide.

In entrambi i casi, il punto critico non è il protocollo NFC, ma la manipolazione psicologica dell’utente.

Perché Android è più esposto

L’aumento degli attacchi riguarda soprattutto dispositivi Android per ragioni strutturali. Il sistema operativo offre maggiore libertà nell’installazione di applicazioni, anche provenienti da fonti esterne agli store ufficiali. Questa apertura, pur garantendo flessibilità, amplia anche la superficie d’attacco e facilita la diffusione di software malevolo.

Al contrario, iOS adotta un ecosistema più chiuso, con controlli severi sulle app e un’integrazione hardware-software più rigida nella gestione dei pagamenti. Questo non rende i dispositivi Apple immuni, ma li espone meno a questo tipo di frodi, spostando il rischio verso altre minacce come spyware e attacchi di sorveglianza digitale.

Gli esperti concordano sul fatto che NFC rimanga una tecnologia sicura. Le vulnerabilità emergono soprattutto quando gli utenti installano app non verificate, seguono istruzioni sospette o modificano impostazioni del dispositivo senza consapevolezza.

Il fenomeno è inoltre amplificato dalla diffusione del modello “malware as a service”, che rende strumenti di attacco sempre più accessibili anche a criminali poco esperti.

La prevenzione resta la strategia più efficace: utilizzare solo app ufficiali, evitare link sospetti ricevuti via messaggi o email e non seguire istruzioni di pagamento da fonti non verificate. Fondamentale anche mantenere il sistema aggiornato e adottare soluzioni di sicurezza affidabili.

In un contesto in cui gli attacchi NFC stanno crescendo rapidamente, la consapevolezza dell’utente diventa la prima vera barriera contro le frodi digitali.