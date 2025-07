Pittura al grafene: il futuro del riscaldamento domestico e commerciale

Nel panorama delle innovazioni dedicate al riscaldamento domestico, l’Italia si distingue ancora una volta per capacità di ricerca e sviluppo, portando sul mercato una soluzione che promette di rivoluzionare il modo in cui viviamo e riscaldiamo i nostri ambienti. Una tecnologia che va oltre la semplice evoluzione degli impianti tradizionali: si tratta di una pittura al grafene sviluppata da BeDimensional, realtà italiana all’avanguardia nel settore dei materiali bidimensionali, che apre nuovi scenari in termini di risparmio energetico, sostenibilità e comfort abitativo.

La nuova soluzione, nata dalla collaborazione tra BeDimensional, l’Università di Genova e lo spin-off BuildTech srl, si presenta come una risposta concreta alle crescenti esigenze di efficienza e sostenibilità ambientale. Questa innovativa pittura al grafene si applica facilmente su superfici comuni, come cartongesso o pannelli sandwich, e si integra perfettamente sia in edifici di nuova costruzione sia in interventi di ristrutturazione, senza richiedere opere invasive o la presenza di ingombranti termosifoni.

Il funzionamento è sorprendentemente semplice e allo stesso tempo sofisticato: una volta collegata a elettrodi di rame, la pittura sfrutta la conducibilità termica del grafene e, grazie all’effetto Joule, trasforma l’energia elettrica in calore. Il calore così generato viene diffuso in modo uniforme attraverso infrarossi a onde lunghe, una tecnologia che assicura un riscaldamento efficace e sicuro, con benefici tangibili sia dal punto di vista energetico che della salute. Questo tipo di irraggiamento, infatti, non muove polveri e non altera la qualità dell’aria, rendendo l’ambiente più salubre.

I test condotti su questa soluzione hanno evidenziato dati estremamente interessanti: la superficie trattata con la pittura al grafene raggiunge temperature superiori ai 110°C, ma con un consumo di soli 35 W/m². Questo si traduce in un risparmio energetico stimato attorno al 40% rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali, un risultato che pone questa tecnologia tra le più efficienti sul mercato, soprattutto se confrontata con i sistemi a pavimento alimentati da pompe di calore, che presentano consumi annuali e costi operativi generalmente più elevati.

Un ulteriore punto di forza di questa soluzione è la sua straordinaria versatilità. La pittura al grafene si adatta perfettamente a qualsiasi contesto: abitazioni private, uffici, ambienti commerciali e industriali. Si rivela particolarmente efficace in locali critici come bagni, cucine e seminterrati, dove il rischio di condensa e formazione di muffe è elevato. L’applicazione di questa tecnologia contribuisce a prevenire tali problematiche, garantendo un ambiente più sano e vivibile.

Non meno importante è il tema del comfort acustico. L’utilizzo della pittura al grafene sulle superfici, infatti, migliora anche l’acustica degli spazi, riducendo i fenomeni di riverbero e contribuendo a creare ambienti più confortevoli e silenziosi. Questo aspetto si aggiunge alla già citata assenza di elementi ingombranti, come radiatori o convettori, che spesso limitano la libertà nella progettazione degli interni e occupano spazio prezioso.

La facilità d’installazione rappresenta un altro elemento distintivo. L’intervento non richiede opere murarie invasive, né l’impiego di sistemi complessi: basta applicare la pittura sulle superfici desiderate e collegarla agli elettrodi. Questa semplicità consente di intervenire rapidamente sia in fase di costruzione sia in ristrutturazioni, senza incidere sui tempi e sui costi dei lavori.

Dal punto di vista economico, la pittura al grafene garantisce non solo un significativo risparmio energetico ma anche una drastica riduzione dei costi di manutenzione. L’assenza di parti meccaniche soggette a usura e la semplicità del sistema riducono al minimo la necessità di interventi tecnici, offrendo un vantaggio competitivo rispetto ai sistemi tradizionali e alle pompe di calore.

In un contesto globale in cui la sostenibilità ambientale e la transizione energetica sono temi centrali, questa innovazione tutta italiana si propone come una delle soluzioni più avanzate per il riscaldamento domestico del futuro. L’integrazione tra efficienza, praticità e attenzione all’ambiente si traduce in un miglioramento concreto della qualità della vita, con la prospettiva di ridurre in modo sensibile le emissioni e i consumi energetici delle nostre abitazioni.