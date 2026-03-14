Prime Video cambia ancora: per togliere la pubblicità arriva l’abbonamento Ultra

Guardare un film o una serie senza interruzioni pubblicitarie su Prime Video sta diventando una scelta a pagamento sempre più esplicita, perché Amazon ha deciso di introdurre un nuovo livello di abbonamento chiamato Prime Video Ultra.

La piattaforma di streaming di Amazon sta aggiornando la propria offerta introducendo un piano pensato per chi vuole eliminare completamente gli spot pubblicitari durante la visione. Il nuovo livello si chiama Prime Video Ultra e sarà disponibile dal 10 aprile.

Non si tratta di un servizio separato. Per accedere a questa opzione bisogna avere già un abbonamento a Prime oppure una sottoscrizione a Prime Video. Solo a quel punto sarà possibile aggiungere il nuovo piano senza pubblicità pagando un costo extra.

Quanto costa Prime Video Ultra

Il nuovo piano prevede un supplemento di 4,99 dollari al mese. In pratica il prezzo si aggiunge all’abbonamento già attivo, che nel caso di Amazon Prime negli Stati Uniti costa 14,99 dollari al mese oppure 139 dollari l’anno.

Amazon ha previsto anche un’opzione annuale per chi ha già l’abbonamento Prime pagato per dodici mesi. In questo caso il pacchetto Prime Video Ultra costa 45,99 dollari l’anno.

Il prezzo annuale è leggermente più conveniente rispetto al pagamento mensile e permette un risparmio di circa il 23%.

La logica è abbastanza chiara: chi vuole mantenere un costo più basso può continuare a usare la versione con pubblicità, mentre chi preferisce una visione senza interruzioni può aggiungere il nuovo livello premium.

Cosa cambia davvero tra il piano base e quello Ultra

Le differenze non riguardano solo la presenza degli annunci pubblicitari. Il piano Prime Video Ultra introduce anche alcuni vantaggi tecnici rispetto alla versione standard.

Con il piano base gli utenti possono effettuare fino a 100 download per la visione offline e utilizzare il servizio su un massimo di quattro dispositivi contemporaneamente.

Il piano Ultra mantiene il limite di download ma aumenta il numero di schermi attivi portandolo a cinque streaming simultanei.

Un’altra differenza riguarda la qualità dell’esperienza audio e video. Alcune funzioni più avanzate, come lo streaming in 4K/UHD e l’audio Dolby Atmos, diventano disponibili solo per chi attiva il nuovo livello Ultra.

Restano invece disponibili per tutti gli abbonati tecnologie come Dolby Vision e HDR, oltre all’intero catalogo della piattaforma.

Questo significa che film, serie e produzioni originali – titoli come The Boys, Reacher o Fallout – continueranno a essere accessibili a tutti gli utenti Prime Video, indipendentemente dal piano scelto.

Perché sempre più piattaforme stanno inserendo la pubblicità

La scelta di Amazon non è isolata. Negli ultimi anni molte piattaforme di streaming hanno iniziato a introdurre versioni con pubblicità accanto agli abbonamenti tradizionali.

Il motivo è semplice: produrre serie e film costa sempre di più. Le piattaforme cercano quindi nuovi modi per sostenere queste spese senza aumentare troppo il prezzo base degli abbonamenti.

Creare più livelli di accesso permette di offrire alternative diverse agli utenti. Chi vuole spendere meno accetta qualche interruzione pubblicitaria. Chi preferisce una visione continua può pagare un piccolo extra.

Nel caso di Amazon questa strategia si inserisce dentro l’ecosistema più ampio di Prime, che oltre allo streaming include spedizioni rapide, offerte dedicate e altri servizi digitali.

Una strategia che guarda alla competizione nello streaming

L’arrivo di Prime Video Ultra è anche un modo per rafforzare la posizione di Amazon in un mercato molto affollato, dove competono piattaforme come Netflix, Disney+ e Max.

Negli ultimi anni le società dello streaming stanno sperimentando diversi modelli di abbonamento: livelli con pubblicità, pacchetti premium, offerte annuali e promozioni combinate.

È difficile dire se questa struttura resterà stabile nel tempo. Il settore è ancora in evoluzione e nuovi piani o formule di prezzo potrebbero arrivare nei prossimi anni.

Per ora però Amazon ha reso la scelta più esplicita: accettare gli spot durante la visione oppure pagare qualcosa in più per togliere ogni interruzione.