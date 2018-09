Di Davide Trulli, 21 settembre 2018

Panasonic FX740 da 49″ – Tutti i dettagli:

Negli ultimi anni, Panasonic ha costantemente differenziato la sua gamma TV. Da un parte ha lasciato sempre più spazio ai modelli OLED nella fascia premium, dall’altra ha puntato maggiormente sul rapporto qualità-prezzo nella line-up LCD, abbandonando la retroilluminazione LED già nel 2017.

In questa seconda gamma va a inserirsi uno degli ultimi modelli, la serie FX740, che, forte di un prezzo abbordabile, caratteristiche buone e un design ricercato, si propone come un ottimo prodotto per la sua fascia di prezzo.

La serie FX740, rispetto alla precedente, salta subito all’occhio per l’Art Glass Design: la nuova cornice di cristallo. Il display, infatti, è stato inserito all’interno di una cornice di cristallo che lo rende elegante e quasi etereo, permettendo di poterlo sfoggiare anche come oggetto di design, adatto a tutti i tipi di ambiente e arredamento. Inoltre un TV così snello tende a concentrare l’attenzione sulle immagini.

Se il design del pannello lo fa sembrare di una categoria superiore, non si può dire lo stesso della base, che appare economica e semplice: piedistallo in plastica scura, removibile, e molto solido.

Scheda Tecnica (↑)

Ricordando che il costo di questo Panasonic da 49″ rimane inferiore ai 1000 euro, la scheda tecnica del Panasonic FX740 appare di tutto rispetto. Il pannello è un IPS 4K Ultra HD con retroilluminazione Edge Led e risoluzione di 3820x 2160, con certificazioni HDR10+, HDR10 e HLG. Inoltre è dotato di local dimming.

Se per la riproduzione dei video e la fruizione giornaliera appare ottimo, non è adatto per i gamer più esigenti perché non raggiunge i 60fps con le nuove console per garantire una dinamica di gioco più fluida.

Il televisore supporta tutti i principali tipi di formati audio/video/foto permettendo di riprodurre facilmente tutti i file multimediali. Sul pannello posteriore si trovano 3 porte HDMI, 3 USB, una Lan e una CI; non mancano le uscite audio digitali e ottiche e l’ingresso video component. Al Panasonic FX740ci si può connettere via cavo e via wi-fi, e supporta il Bluetooth per la connessione ad altri dispositivi. La qualità del suono è nella media, tarato più sulle frequenze alte, con 2 altoparlanti da 10 watt.

Il software a bordo dell’FX740 è My Home Screen 3.0, un sistema operativo semplice con un’interfaccia molto reattiva, senza caratteristiche di rilievo. Premendo sulla Home appaiono subito le app di streaming, che sono varie ma non rappresentano l’intera scelta italiana: si sono Netflix, Amazon Video, Infinity, Chili, Premium Online, Premium Play e Rakuten TV, per gestire lo streaming di contenuti locali. Mancano all’appello app importanti come TIMVISION o NowTV. Per lo streaming musicale, ci sono Deezer e TuneIn.

Il Panasonic FX740 è commercializzato in Italia in 3 versioni: una da 49″ a 999€, la versione da 55″ a 1099€ e infine la versione da 65″ a 1799€. Il divario di prezzo per il 65 è abbastanza alto e in rapporto a quel che offre, la versione da 55″ è la più invitante.

Il Panasonic FX740 è un’ottimo oggetto di design grazie alla cornice di cristallo, e si posiziona con classe in tutti i tipi di ambiente. Ottima anche la connettività, e attraverso l’app TV Remote 2 per Android e iOS si possono trasmettere contenuti dallo smartphone e duplicarli sullo schermo, o usarlo direttamente come telecomando.

Il sistema operativo si è dimostrato rapido e brillante nel passare da una app all’altra e nella navigazione, soprattutto sul web e su YouTube, salvo alcuni crash sulle applicazioni di streaming, forse non ben ottimizzate. Ottimo il telecomando, che mette tutto a portata di mano, molto solido e con un tasto dedicato a Netflix per gli amanti delle serie TV.

Dal punto di vista della qualità di immagine, l’FX740 si è comportato molto bene: il pannello IPS a 10 bit, con la retroilluminazione Edge Led e alla luminosità massima, restituisce immagini pulite in modalità 4K con HDR. La visione dei contenuti è ottima per quanto riguarda i colori e i contrasti, grazie anche alla tecnologia Wide Color Phosphour che lo rende in grado di riprodurre fedelmente la gamma cromatica al 90% degli standard DCI.

Interessante la funzione che permette la regolazione fine della luminosità nei contenuti HDR, consentendo di adattare i picchi luminosi a diversi ambienti di visione. Non convince pienamente la gestione dei neri, non molto incisivi e spesso luminosi.

Nel complesso, però, questa Smart TV si è mostrata all’altezza del prezzo a cui è proposta. Fascia di prezzo ottima per i primi due polliciaggi, con caratteristiche giuste e concorrenziali.

previous Usa le frecce destra/sinistra della tastiera per cambiare immagine next