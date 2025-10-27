Router sempre più vulnerabili: 81% non cambia Password Amministratore

Nel panorama digitale attuale, la sicurezza rete domestica rappresenta una delle principali sfide per chiunque disponga di una connessione internet in casa. Eppure, secondo quanto emerge dall’ultima indagine condotta da Broadband Genie, la maggior parte degli utenti continua a sottovalutare i rischi legati a una gestione superficiale del proprio router. Oliver Devane, ricercatore senior di McAfee, sottolinea come molte persone considerino il router alla stregua di un comune elettrodomestico: lo installano e se ne dimenticano, ignorando che questo dispositivo è in realtà la principale porta d’accesso a tutta la rete domestica e ai dati personali.

I numeri che preoccupano: la fotografia dell’insicurezza digitale

I dati parlano chiaro e non lasciano spazio a dubbi: l’81% degli intervistati non ha mai cambiato la password amministratore del proprio router, mentre l’84% ammette di non aver mai effettuato un aggiornamento firmware. Questi numeri mettono in luce una negligenza diffusa, che si estende anche ad altre pratiche basilari di sicurezza. Ben il 69% degli utenti mantiene ancora la password WiFi impostata di fabbrica e l’85% non modifica mai il proprio SSID, lasciando informazioni facilmente reperibili da chiunque abbia intenzioni malevole.

Spesso si dimentica che il router rappresenta il vero gateway tra l’esterno e tutti i dispositivi connessi all’interno dell’abitazione: dagli smartphone ai PC, dalle smart TV ai sistemi di videosorveglianza, fino ai termostati intelligenti. Lasciare il router con impostazioni predefinite equivale a consegnare le chiavi di casa a potenziali cybercriminali. Ogni dispositivo collegato alla rete diventa, di fatto, un possibile punto di accesso per attacchi informatici, furti di dati e intrusioni non autorizzate.

Sorprendentemente, il 79% degli utenti dichiara di sapere come accedere alle impostazioni del proprio router, ma il 73% ammette di non comprendere davvero l’importanza di intervenire su tali configurazioni. Solo il 31% effettua controlli periodici sull’elenco dei dispositivi connessi alla rete, una pratica fondamentale per individuare eventuali accessi sospetti o non autorizzati. Questa discrepanza tra consapevolezza teorica e azione concreta rappresenta uno dei principali ostacoli verso una maggiore sicurezza digitale nelle case degli italiani.

Ignorare la sicurezza rete può avere conseguenze gravi e immediate. Una rete domestica vulnerabile può essere sfruttata per sottrarre dati sensibili, compiere furti d’identità, accedere illegalmente alle webcam di casa o diffondere malware su larga scala. Se da un lato i produttori di dispositivi dovrebbero impegnarsi per rendere i propri prodotti più sicuri e aggiornabili, dall’altro l’utente resta il primo baluardo di difesa dell’ecosistema digitale domestico. Solo adottando comportamenti responsabili è possibile ridurre drasticamente il rischio di subire attacchi informatici.

Pratiche essenziali per una rete domestica sicura

Migliorare la sicurezza rete della propria abitazione non richiede competenze avanzate, ma solo un po’ di attenzione e alcune semplici abitudini:

Cambiare subito le credenziali predefinite del router scegliendo una password amministratore complessa e unica

scegliendo una complessa e unica Effettuare regolarmente l’ aggiornamento firmware per correggere eventuali vulnerabilità

per correggere eventuali vulnerabilità Modificare il SSID evitando di inserire riferimenti riconducibili alla marca o al modello del dispositivo

evitando di inserire riferimenti riconducibili alla marca o al modello del dispositivo Monitorare con costanza l’elenco dei dispositivi connessi per rilevare accessi anomali

Questi piccoli accorgimenti possono fare la differenza tra una casa digitale protetta e una esposta a minacce sempre più sofisticate.