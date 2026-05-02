Rufus 4.14 rende Windows 11 più pulito: meno app Microsoft e installazione automatica

Rufus 4.14 introduce nuove opzioni per installare Windows 11 in modo più automatico e con meno app Microsoft preinstallate sul PC.

La nuova versione finale dello strumento, molto usato per creare chiavette USB avviabili, porta diverse modifiche pensate soprattutto per chi reinstalla spesso Windows, prepara più computer o vuole partire da un sistema meno appesantito da funzioni non richieste.

La novità più visibile riguarda una nuova opzione di personalizzazione dell’esperienza Windows. Durante la creazione del supporto di installazione, Rufus può disabilitare componenti come Teams, Outlook, Copilot e altre funzioni Microsoft considerate superflue da una parte degli utenti. Non significa trasformare Windows 11 in un altro sistema operativo, ma ridurre alcune presenze preinstallate che molti finiscono comunque per ignorare o rimuovere dopo il primo avvio.

Installazione silenziosa: utile, ma non per tutti

Rufus 4.14 introduce anche una modalità di installazione silenziosa, pensata per installare Windows automaticamente sul primo disco rilevato dal computer, senza chiedere conferme durante la procedura. È una funzione potente, ma va usata con attenzione: proprio perché procede senza interventi manuali, può cancellare dati se viene avviata sul PC sbagliato o con dischi collegati che non si volevano toccare.

Per questo motivo, la nuova opzione è più adatta a utenti esperti, tecnici o persone che devono configurare più macchine in modo ripetitivo. Per l’utente comune, resta preferibile seguire l’installazione passo dopo passo e controllare sempre disco, partizioni e account. La comodità è evidente, ma nel caso di una reinstallazione di Windows la velocità non deve mai venire prima della sicurezza dei dati.

Meno app preinstallate e PC più ordinato

La possibilità di escludere alcune app Microsoft può rendere il primo avvio di Windows 11 più pulito. Su computer recenti la differenza potrebbe essere poco evidente, ma su hardware più modesto ogni elemento in meno può aiutare a ridurre notifiche, servizi in background e passaggi inutili. Più che promettere un PC molto più veloce, è corretto parlare di un sistema iniziale più ordinato e meno carico di elementi non necessari.

Rufus non è nuovo a questo tipo di approccio. Da tempo permette di creare supporti di installazione con opzioni avanzate, come la gestione dell’account locale o la rimozione di alcune richieste durante il setup. Con la versione 4.14, lo strumento aggiunge un livello di controllo in più su Windows 11, andando incontro a chi preferisce decidere fin dall’inizio cosa installare e cosa lasciare fuori.

Correzioni tecniche e miglioramenti per chi crea USB avviabili

Oltre alle funzioni più visibili, l’aggiornamento include varie correzioni tecniche. Rufus migliora l’etichetta della partizione UEFI:NTFS, aggiunge suggerimenti nelle finestre di dialogo e rende più chiari alcuni messaggi di errore, ad esempio quando si prova a usare un’immagine presente sulla stessa unità di destinazione. Sono dettagli meno appariscenti, ma importanti per uno strumento usato spesso in situazioni delicate.

La versione 4.14 corregge anche problemi legati a Windows To Go con Windows 11 25H2, introduce una correzione per account locali con spazi all’inizio o alla fine del nome e migliora il supporto per alcune immagini UEFI, soprattutto in scenari specifici come gli aggiornamenti BIOS. Per chi usa Rufus solo ogni tanto, la novità principale resta la creazione di una chiavetta Windows più personalizzata. Per chi lo usa spesso, invece, questo aggiornamento porta un insieme di piccoli miglioramenti che rendono il lavoro più rapido e meno soggetto a errori.