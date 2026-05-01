Garmin Connect cambia volto: follower, privacy e allenamenti più su misura

Garmin Connect si prepara a cambiare in modo sensibile, con nuove funzioni social, più controlli sulla privacy e piani di allenamento pensati per adattarsi meglio agli utenti.

L’app, usata da chi possiede smartwatch e sportwatch Garmin, potrebbe diventare meno simile a un semplice diario di attività e più vicina a una piattaforma completa per seguire allenamenti, condividere progressi e gestire dati personali con maggiore precisione.

Le novità non sono ancora state presentate da Garmin come un aggiornamento unico e definitivo, quindi vanno lette con prudenza. Le informazioni circolate parlano però di un’evoluzione chiara: Garmin Connect dovrebbe rafforzare la parte sociale, rendere più flessibili le relazioni tra utenti e offrire strumenti più comodi per chi si allena con amici, gruppi o coach. Il punto più delicato resta capire quali funzioni saranno gratuite e quali potrebbero finire dentro Connect+.

Follower e amici: cambia la parte social

La modifica più evidente riguarda il passaggio da un sistema basato soprattutto su connessioni reciproche a un modello con follower non necessariamente ricambiati. In pratica, un utente potrebbe seguire un altro profilo senza che questo debba per forza accettare una relazione simile a una richiesta di amicizia. Quando due persone si seguono a vicenda, invece, continuerebbero a essere considerate amici.

Questo cambiamento renderebbe Garmin Connect più vicino a piattaforme social sportive come Strava, dove seguire atleti, amici o persone con interessi simili è parte dell’esperienza. Per chi usa Garmin solo per registrare corsa, bici, camminate o palestra, l’impatto potrebbe essere limitato. Per chi invece condivide spesso attività, percorsi e progressi, la nuova struttura potrebbe rendere l’app più dinamica e meno chiusa.

Privacy e dati condivisi con più precisione

Il rafforzamento della parte social porta con sé un tema importante: la privacy. Secondo le informazioni emerse, Garmin Connect dovrebbe introdurre controlli più granulari per decidere chi può vedere attività, profilo, badge e altri dati. È un passaggio necessario, perché i dati sportivi possono rivelare abitudini, luoghi frequentati e orari di allenamento, informazioni che non tutti vogliono rendere visibili allo stesso modo.

Tra le funzioni citate c’è anche Authorized Viewer, pensata per concedere a un altro utente l’accesso in lettura ai propri dati. È una possibilità utile per chi lavora con un coach, segue un piano strutturato o vuole condividere le proprie metriche con una persona di fiducia. Garmin ha già pagine di supporto dedicate alla condivisione dell’account tramite visualizzatori autorizzati, segno che questo tipo di gestione dei dati è già parte dell’ecosistema.

Allenamenti, nutrizione e il nodo Connect+

Sul fronte degli allenamenti, Garmin Connect dovrebbe introdurre piani più ordinati, divisi in livelli come Beginner, Challenger e Achiever. L’idea è aiutare l’utente a scegliere un percorso coerente con la propria preparazione, senza partire da programmi troppo facili o troppo impegnativi. Le indiscrezioni parlano anche di miglioramenti per nutrizione e attività diverse dalla corsa, con riferimenti a forza, recupero e lavoro a corpo libero.

Resta però il dubbio più concreto per gli utenti: il rapporto con Garmin Connect+. L’abbonamento premium è stato lanciato nel 2025 con funzioni come Active Intelligence, dashboard avanzate, LiveTrack potenziato, strumenti per Garmin Coach e badge esclusivi; all’annuncio, Garmin ha indicato che i dati e le funzioni esistenti sarebbero rimasti gratuiti. Non è ancora chiaro se tutte le nuove opzioni social e di allenamento saranno disponibili per tutti o se alcune verranno riservate agli abbonati.

Per chi usa uno smartwatch Garmin ogni giorno, questo aggiornamento potrebbe rendere Connect più utile e moderno, ma anche più complesso. La direzione sembra chiara: più personalizzazione, più condivisione e più strumenti per leggere i propri dati. La riuscita dipenderà dall’equilibrio tra funzioni gratuite, opzioni premium e controllo reale sulla privacy, perché molti utenti Garmin scelgono questi dispositivi proprio per affidabilità, autonomia e gestione seria dei dati personali.