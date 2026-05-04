One UI 9 prepara un player musicale più vivo: colori che cambiano con l’album

Samsung starebbe preparando per One UI 9 un lettore musicale più dinamico, capace di cambiare aspetto in base alla copertina del brano in riproduzione.

Non sarebbe una rivoluzione nelle funzioni, ma una modifica visiva pensata per rendere l’interfaccia Galaxy meno statica e più coerente con quello che l’utente sta ascoltando. Le immagini trapelate mostrano infatti un player multimediale che abbandona la classica barra sempre uguale per adottare tonalità legate all’album, con un effetto più vicino a quello già visto in alcune app musicali.

La novità sarebbe destinata a debuttare con One UI 9, la prossima grande versione dell’interfaccia Samsung basata su Android 17. Il rilascio non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma le indiscrezioni indicano l’estate come finestra probabile, in parallelo con i nuovi pieghevoli Galaxy. Proprio per questo il dettaglio va letto con prudenza: al momento si parla di immagini emerse da build non definitive, non di una conferma pubblica da parte dell’azienda.

Il player cambia colore seguendo la musica

Il cambiamento più evidente riguarda la barra del lettore musicale, che dovrebbe prendere i colori principali dalla copertina dell’album o dallo stile grafico della traccia in ascolto. Se un brano ha una cover dai toni blu, l’interfaccia può assumere sfumature simili; se la copertina è più accesa, anche il player diventa più vivace. È un dettaglio estetico, ma può rendere più riconoscibile e piacevole l’esperienza quando si ascolta musica dalla schermata di blocco o dal pannello delle notifiche.

La logica non sembra limitarsi al player tradizionale. Anche la Now Bar, la barra contestuale introdotta da Samsung nelle versioni più recenti della One UI, dovrebbe aggiornarsi in tempo reale in base al contenuto in riproduzione. In pratica, la musica non resta più confinata dentro un riquadro anonimo, ma diventa parte dell’aspetto generale del sistema, con elementi grafici che rispondono al brano scelto.

Una modifica piccola, ma visibile ogni giorno

Per molti utenti questa novità potrebbe sembrare secondaria rispetto a batteria, prestazioni o funzioni AI, ma l’interfaccia di uno smartphone passa anche da dettagli come il colore, le animazioni e la coerenza visiva. Chi usa spesso Spotify, YouTube Music, Apple Music o altre app simili vede il player decine di volte al giorno, tra notifiche, controlli rapidi e schermata di blocco. Una gestione più dinamica può rendere tutto meno piatto senza cambiare il modo in cui si controlla la riproduzione.

Samsung sembra muoversi verso una One UI più reattiva, dove alcune parti del sistema si adattano al contesto invece di restare sempre identiche. È una direzione già visibile nel mondo Android e iOS, con interfacce che provano a sembrare più personali, più vive e meno standardizzate. In questo caso, però, il punto non è aggiungere un’altra impostazione da configurare, ma migliorare un elemento che l’utente incontra in modo naturale mentre ascolta musica.

Cosa aspettarsi da One UI 9

Le anticipazioni su One UI 9 stanno aumentando e il player musicale colorato sembra rientrare in un pacchetto più ampio di ritocchi grafici e funzionali. Prima del rilascio stabile, però, Samsung potrebbe ancora modificare o rimuovere alcuni elementi, come spesso accade con le versioni interne del software. Per questo è meglio considerare il nuovo lettore come una possibilità concreta, ma non ancora definitiva.

Se confermata, la novità non cambierà da sola l’esperienza Galaxy, ma contribuirà a rendere il sistema più curato nei momenti d’uso quotidiano. Un player che segue i colori dell’album non rende lo smartphone più potente, ma può farlo sembrare più personale: ed è proprio su questi dettagli che le interfacce moderne stanno cercando di distinguersi.