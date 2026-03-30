Samsung Galaxy A57 o A37: le differenze da sapere prima di scegliere

Tra il Galaxy A57 e il Galaxy A37 non cambia solo il prezzo, perché Samsung ha costruito due telefoni molto vicini per filosofia ma abbastanza diversi da spingere chi compra a farsi una domanda concreta: vale davvero la pena spendere di più per il modello superiore oppure il più economico basta già nella vita di tutti i giorni?

È un confronto che ha senso adesso più che mai, perché i due modelli si muovono nella fascia media del mercato, cioè quella dove oggi si gioca la partita più interessante tra qualità, durata e prezzo. Chi guarda a questi smartphone non cerca un top di gamma da oltre mille euro, ma un dispositivo affidabile, moderno e capace di restare valido per anni. Ed è proprio qui che le differenze tra A57 e A37 diventano più importanti di quanto possano sembrare leggendo solo la scheda tecnica.

Il Galaxy A57 è più sottile, più leggero e più rifinito

La prima differenza si vede subito nel design. Il Galaxy A57 è più sottile e leggero, con una scocca da 6,9 mm e un peso di 179 grammi, mentre il Galaxy A37 arriva a 7,4 mm e 196 grammi. Non è una distanza enorme sulla carta, ma nell’uso quotidiano cambia la sensazione in mano e rende il modello superiore più vicino a una fascia quasi premium. Samsung ha lavorato anche sulle cornici e sulla pulizia generale del progetto, e questo aiuta l’A57 a sembrare più curato già al primo contatto.

L’A37 però non è affatto un telefono povero. Mantiene una presenza solida, uno schermo grande da 6,7 pollici e un look che resta coerente con la linea Galaxy. La differenza vera è che qui Samsung ha lasciato qualche compromesso in più nei materiali e nella percezione generale, puntando soprattutto sul prezzo. Per molti utenti questa può comunque essere una scelta sensata, perché non tutti danno lo stesso peso a finezze costruttive e leggerezza.

Schermo simile, ma sotto il cofano l’A57 ha più margine

Entrambi i modelli puntano su un pannello da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità che arriva a 1.900 nit, quindi la base visiva resta molto buona su tutte e due le opzioni. Dove il Galaxy A57 prende vantaggio è nel tipo di pannello, indicato come Super AMOLED+, e soprattutto nella piattaforma interna. Qui troviamo l’Exynos 1680, mentre l’A37 si ferma all’Exynos 1480.

Questa differenza non significa che il Galaxy A37 sia lento, ma suggerisce che il modello superiore abbia più respiro nel tempo, soprattutto con aggiornamenti futuri, multitasking e funzioni AI sempre più diffuse nell’uso quotidiano. Anche la memoria aiuta: l’A37 si ferma a 6 o 8 GB di RAM, mentre l’A57 arriva fino a 12 GB. Per chi usa il telefono in modo semplice il divario può pesare poco, ma chi vuole più fluidità nel lungo periodo o tiene aperte molte app insieme ha un motivo concreto per guardare al modello più caro.

Fotocamere vicine, ma l’A57 fa qualcosa in più

Sul fronte fotografico Samsung ha mantenuto una base simile, con sensore principale da 50 MP, macro da 5 MP e frontale da 12 MP su entrambi. La differenza più chiara sta nella ultra-grandangolare: sull’A37 è da 8 MP, mentre sul Galaxy A57 sale a 12 MP. Non è una rivoluzione totale, ma è il tipo di miglioramento che può incidere quando si scattano paesaggi, foto di gruppo o immagini in spazi stretti.

Chi usa spesso la fotocamera in modo rapido, senza troppe pretese, probabilmente si troverà bene anche con l’A37. Ma chi vuole un telefono più equilibrato, con un piccolo margine in più sulla qualità generale e sulla versatilità, vede nell’A57 una proposta più completa. È la classica differenza da fascia media: niente salto clamoroso, ma tanti dettagli che messi insieme costruiscono un’esperienza migliore.

Batteria simile, scelta diversa: risparmio o durata nel tempo

Qui Samsung ha mantenuto una linea comune: sia il Galaxy A57 sia il Galaxy A37 offrono una batteria da 5.000 mAh e ricarica cablata da 45 W. Questo significa che, sul piano dell’autonomia, il confronto parte da una base molto vicina e non lascia uno dei due nettamente indietro. Per molti lettori questo è il dettaglio che rende l’A37 più interessante, perché il modello meno costoso non sacrifica una delle caratteristiche più richieste nella fascia media.

La scelta finale dipende quindi dal tipo di priorità. Il Galaxy A37 ha senso per chi vuole spendere meno e cerca un Samsung solido, moderno e già abbastanza completo. Il Galaxy A57, invece, giustifica il sovrapprezzo con un corpo più raffinato, un chip più nuovo, più RAM disponibile e una fotocamera ultra-grandangolare migliore. Non è un altro mondo, ma è un telefono con più margine per durare bene nel tempo.

Alla fine il vero punto non è quale dei due sia migliore in assoluto, ma quale sia più giusto per il proprio uso reale. Se conta soprattutto il prezzo, il Galaxy A37 resta molto sensato. Se invece l’idea è tenere il telefono a lungo e avere qualcosa di più curato sotto ogni aspetto, il Galaxy A57 è quello che fa meno compromessi e si sente di più, ogni giorno, senza bisogno di guardare la scheda tecnica ogni cinque minuti.