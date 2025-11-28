Shelly 1 Mini Gen3 a 12,38 euro, il best buy del Black Friday è qui

Se stai cercando il modo più economico e intelligente per trasformare la tua casa in un ecosistema domotico senza spendere una fortuna, il Black Friday non poteva arrivare in un momento migliore. Lo Shelly 1 Mini Gen3 è disponibile a soli €12,38 invece di €15,48: uno sconto del 20% che rende questo relè intelligente praticamente irrinunciabile per chi vuole iniziare a automatizzare senza investimenti pesanti. Non è uno di quei prodotti che promette miracoli e poi delude: è semplicemente il modo più diretto e conveniente per portare l’intelligenza nella tua abitazione. Le sue dimensioni microscopiche—appena 3,4 x 2,9 x 1,6 centimetri, con un peso di soli 20 grammi—lo rendono perfetto da incastonare dietro i tuoi interruttori o nelle scatole di incasso, senza alcun fastidio estetico. Gestisce carichi fino a 8 ampere a 240 volt in corrente alternata con contatti puliti che garantiscono affidabilità totale su cancelli, porte di garage e caldaie. La connettività WiFi 2.4 GHz e Bluetooth integrati significano che non hai bisogno di hub esterni costosi: il dispositivo comunica direttamente con il tuo smartphone e con gli ecosistemi smart più diffusi al mondo.

Controllo totale senza complicazioni

La vera magia dello Shelly 1 Mini Gen3 sta nella semplicità d’uso combinata con una flessibilità straordinaria. Gestisci tutto tramite l’app Shelly Smart Control oppure sfrutta Alexa, Google Home e SmartThings per scenari di automazione ancora più sofisticati. Che tu voglia accendere le luci da remoto mentre sei al lavoro, pilotare un cancello automatico o coordinare il riscaldamento della caldaia, questo relè intelligente esegue tutto con precisione. È la soluzione che colma il divario tra desiderio e realtà per chi non vuole rinunciare alla comodità moderna a causa dei costi proibitivi.

Un investimento intelligente a portata di mano

A questo prezzo, il Shelly 1 Mini Gen3 rappresenta un vero e proprio punto di svolta per hobbisti e professionisti dell’installazione. Puoi controllare luci, automatizzare cancelli, gestire dispositivi a bassa tensione e sincronizzare scenari complessi tra più dispositivi, il tutto da remoto grazie all’integrazione vocale avanzata. L’offerta con sconto del 20% è l’occasione che stavi aspettando per iniziare il tuo viaggio verso una casa veramente intelligente senza svuotare il portafoglio. Non rimandare: a questa cifra, ogni euro speso è un investimento nella comodità e nell’efficienza della tua abitazione quotidiana.

