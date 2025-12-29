Sorveglianza smart a meno di 20 euro: l’offerta Vimtag che fa la differenza

Vuoi davvero proteggere la tua casa o il tuo negozio senza spendere una fortuna? L’occasione che aspettavi è finalmente arrivata: oggi puoi portarti a casa la Vimtag Wi-Fi a un prezzo semplicemente imbattibile. Parliamo di soli €19,99, contro i €25,99 di listino: uno sconto del 23% che difficilmente si ripeterà. Un’offerta che ti permette di accedere a un sistema di sorveglianza moderno e affidabile senza sacrificare la qualità, con una spesa che non pesa sul budget. E non stiamo parlando di una telecamera qualsiasi: la Vimtag racchiude funzioni avanzate, pronte a stupirti per versatilità e semplicità d’uso. Se cerchi una soluzione smart per la sicurezza, questa è la risposta che aspettavi: compatta, leggera e facile da installare ovunque tu voglia, dal balcone all’ingresso, grazie alla staffa rotante con montaggio a vite.

Funzionalità smart e libertà totale

Ma entriamo nel dettaglio di ciò che rende la Vimtag una scelta vincente. La risoluzione 4MP/2.5K ti regala immagini nitide, mentre la visione notturna a colori sfrutta la tecnologia Starlight per garantire dettagli chiari anche in assenza di luce. Non dovrai più preoccuparti di falsi allarmi: il rilevamento persona basato su AI riconosce la presenza umana, riducendo al minimo le segnalazioni indesiderate. Il campo visivo di 130 gradi assicura una copertura ampia, perfetta per controllare ogni angolo senza punti ciechi. La Vimtag è certificata IP66, quindi resistente a pioggia e polvere: puoi installarla all’esterno senza timori. Un altro punto di forza? La libertà di scelta sull’archiviazione: puoi salvare i filmati su microSD senza abbonamenti, oppure sfruttare il cloud con 30 giorni gratuiti, lasciando a te il controllo dei tuoi dati. Non manca l’audio bidirezionale, per parlare in tempo reale con chi si trova davanti alla telecamera, e una sirena integrata che mette in fuga gli intrusi.

Un investimento sicuro, senza sorprese

La praticità è al centro di tutto: la Vimtag si alimenta tramite cavo 5V con un consumo minimo di 8W, quindi dimentica batterie da cambiare o ricaricare. L’alimentatore è incluso, così non dovrai acquistare nulla a parte. In caso di problemi, puoi contare su un anno di assistenza con riparazione o sostituzione gratuita: un dettaglio che fa la differenza e ti permette di acquistare in totale serenità. Scegliendo la Vimtag, investi in una soluzione concreta, moderna e conveniente, perfetta per chi desidera sicurezza e controllo senza complicazioni. Approfitta ora di questa offerta esclusiva e trasforma la protezione della tua casa o attività in una realtà a portata di mano, con tutte le garanzie della tecnologia più evoluta e senza obblighi di abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.