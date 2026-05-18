Spioncino smart con IA: ecco come Ezviz EP4 ti terrà davvero al sicuro

La sicurezza domestica sta entrando in una fase diversa, più discreta ma anche più intelligente, con nuove tecnologie.

Le videocamere smart da esterno ormai fanno parte della quotidianità di molte famiglie, ma il nuovo EZVIZ EP4 prova a spostare l’attenzione su un oggetto molto più semplice e presente praticamente in ogni appartamento: lo spioncino della porta. La differenza è che qui non si parla più del classico foro ottico da guardare velocemente prima di aprire. Il nuovo modello presentato da EZVIZ integra infatti una serie di funzioni avanzate che trasformano l’ingresso di casa in un piccolo hub di controllo intelligente.

Il dispositivo punta molto sull’aspetto pratico. All’esterno c’è una videocamera capace di registrare in 4K Ultra HD, mentre all’interno trova posto un display touch da 5,5 pollici che permette di vedere immediatamente chi si trova davanti alla porta senza dover usare per forza lo smartphone. Una soluzione che può tornare utile soprattutto agli anziani o a chi non ama gestire continuamente notifiche e applicazioni.

Uno degli aspetti su cui EZVIZ insiste maggiormente riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’EP4 è infatti in grado di riconoscere i volti familiari e distinguere le persone dai semplici movimenti davanti alla porta. Questo significa ricevere notifiche più precise e meno allarmi inutili, un problema che continua a colpire molti sistemi di videosorveglianza domestica.

Nella pratica, il sistema può imparare progressivamente chi vive in casa o chi passa frequentemente davanti all’ingresso. Quando arriva un familiare, il dispositivo può inviare notifiche contestualizzate invece del classico avviso generico di movimento rilevato. È un dettaglio che sembra piccolo ma che cambia molto l’esperienza quotidiana, soprattutto in condomini con corridoi condivisi e passaggi continui.

C’è poi tutta la parte dedicata alla privacy, tema sempre più delicato quando si parla di videocamere installate in ambienti condominiali. EZVIZ ha introdotto le cosiddette “Privacy Mask”, cioè aree oscurabili dell’inquadratura che permettono di non riprendere porte vicine o spazi comuni.

Videochiamata alla porta e audio modificato

Il dispositivo integra anche la comunicazione bidirezionale, quindi chi è in casa — oppure fuori casa tramite app — può parlare direttamente con chi ha suonato. Una funzione ormai comune nei videocitofoni smart ma che qui viene arricchita da un sistema di camuffamento della voce pensato per aumentare la discrezione quando si risponde a sconosciuti.

L’EP4 utilizza inoltre una lente con apertura f/1.6, utile per migliorare la qualità video nelle ore serali o in condizioni di luce complicate. Il campo visivo arriva fino a 155-160 gradi, un valore abbastanza ampio da coprire gran parte dell’ingresso senza punti ciechi evidenti.

Dal punto di vista tecnico, il prodotto supporta sia l’archiviazione locale tramite microSD fino a 512 GB, sia il cloud proprietario dell’azienda. La batteria integrata da 7.100 mAh evita interventi frequenti di ricarica, mentre la certificazione IP54 permette di utilizzare il dispositivo anche in condizioni ambientali non perfette.

EZVIZ ha già avviato la commercializzazione in Italia a un prezzo di circa 179 euro, una fascia che lo colloca nel mezzo tra i semplici spioncini digitali economici e i sistemi videocitofonici più costosi.

Ed è probabilmente proprio questo il punto interessante del prodotto. Sempre più persone vogliono aumentare la sicurezza dell’ingresso senza affrontare lavori invasivi o installazioni complicate. L’EP4 prova a inserirsi esattamente lì: niente cablaggi pesanti, compatibilità con molte porte già esistenti e una gestione molto più simile a quella di uno smartphone che a quella di un impianto tradizionale.

In molte case, soprattutto nei condomini cittadini, il rapporto con la porta d’ingresso sta cambiando rapidamente. Corrieri, consegne rapide, sconosciuti che suonano a tutte le ore e necessità di controllare casa anche quando si è fuori hanno trasformato lo spioncino in qualcosa di molto diverso da quello che era fino a pochi anni fa.