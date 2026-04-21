Stefano De Martino apre le porte del suo nuovo loft: il pezzo da 4.000€ e le scelte hi-tech che definiscono lo stile industrial

L’estetica di un interno non è solo questione di mobili, ma di come la tecnologia e il design si fondono per creare un’esperienza abitativa.

Lo sa bene Stefano De Martino, che tra un impegno a Roma per Affari Tuoi e la sua Napoli, ha scelto Milano per stabilire il suo quartier generale milanese, un appartamento che è un vero inno al minimalismo industriale.

Le immagini condivise recentemente dal conduttore non mostrano solo una casa, ma una dichiarazione d’intenti fatta di metallo, luce e alta fedeltà.

Design e hardware domestico: il loft milanese di De Martino tra Flos e acustica vintage

Entrare (virtualmente) nel living di De Martino significa immergersi in una palette cromatica decisa, dove il blu notte, il marrone terra e il grigio antracite dettano il ritmo.

Ma il vero protagonista tecnologico è l’illuminazione: a dominare la zona giorno troviamo un lampadario Flos, un pezzo iconico del lighting design dal valore di circa 4.000 euro.

Non è un semplice punto luce, ma un hardware architettonico capace di trasformare radicalmente la percezione dello spazio attraverso una diffusione luminosa studiata nei minimi dettagli.

Il soggiorno, sebbene raccolto, è un capolavoro di integrazione. La parete attrezzata in legno non serve solo a contenere, ma a nascondere: la televisione è incassata con precisione millimetrica tra le ante, mentre gli altoparlanti restano a vista.

Questa scelta sottolinea una passione per l’estetica analog-tech degli anni d’oro dell’alta fedeltà, creando un contrasto perfetto con il muro in mattoncini rossi che conferisce all’ambiente un sapore da studio di registrazione metropolitano.

Materiali tecnici e volumi: quando l’acciaio incontra il design industrial

Il passaggio tra gli ambienti è fluido, mediato da ampie porte finestre che conducono alla zona cucina. Anche qui, l’impronta è coerente: se il legno scalda il soggiorno, l’acciaio e le linee pulite sembrano dominare il comparto food, richiamando le cucine professionali dove la funzionalità tecnica precede l’ornamento.

Il tavolo, circondato da sedie che sono piccoli capolavori di ergonomia e design, conferma la volontà di De Martino di vivere in uno spazio che sia allo stesso tempo un ufficio creativo e un nido domestico.

Nonostante il conduttore sia tecnicamente “di passaggio” tra i vari impegni nazionali, la cura maniacale per i dettagli tecnologici e i complementi d’arredo, quasi tutti orientati verso marchi d’eccellenza del comparto tech-design, conferma che la qualità dell’abitare non dipende dalla proprietà delle mura, ma dalla configurazione degli elementi che le riempiono.

Un mix di industrial, vintage e domotica invisibile che rispecchia l’evoluzione professionale di uno dei volti più seguiti della nostra TV.