Stefano De Martino apre le porte del suo nuovo loft: il pezzo da 4.000€ e le scelte hi-tech che definiscono lo stile industrial

Giulio Sebastianelli
Pubblicato il 21 apr 2026
Stefano De Martino apre le porte del suo nuovo loft: il pezzo da 4.000€ e le scelte hi-tech che definiscono lo stile industrial

L’estetica di un interno non è solo questione di mobili, ma di come la tecnologia e il design si fondono per creare un’esperienza abitativa.

Lo sa bene Stefano De Martino, che tra un impegno a Roma per Affari Tuoi e la sua Napoli, ha scelto Milano per stabilire il suo quartier generale milanese, un appartamento che è un vero inno al minimalismo industriale.

Le immagini condivise recentemente dal conduttore non mostrano solo una casa, ma una dichiarazione d’intenti fatta di metallo, luce e alta fedeltà.

Design e hardware domestico: il loft milanese di De Martino tra Flos e acustica vintage

Entrare (virtualmente) nel living di De Martino significa immergersi in una palette cromatica decisa, dove il blu notte, il marrone terra e il grigio antracite dettano il ritmo.

Ma il vero protagonista tecnologico è l’illuminazione: a dominare la zona giorno troviamo un lampadario Flos, un pezzo iconico del lighting design dal valore di circa 4.000 euro.

Non è un semplice punto luce, ma un hardware architettonico capace di trasformare radicalmente la percezione dello spazio attraverso una diffusione luminosa studiata nei minimi dettagli.

Il soggiorno, sebbene raccolto, è un capolavoro di integrazione. La parete attrezzata in legno non serve solo a contenere, ma a nascondere: la televisione è incassata con precisione millimetrica tra le ante, mentre gli altoparlanti restano a vista.

Questa scelta sottolinea una passione per l’estetica analog-tech degli anni d’oro dell’alta fedeltà, creando un contrasto perfetto con il muro in mattoncini rossi che conferisce all’ambiente un sapore da studio di registrazione metropolitano.

Dettagli della casa di Stefano de Martino a Milano. Lampada soggiorno e bagno urban

Materiali tecnici e volumi: quando l’acciaio incontra il design industrial

Il passaggio tra gli ambienti è fluido, mediato da ampie porte finestre che conducono alla zona cucina. Anche qui, l’impronta è coerente: se il legno scalda il soggiorno, l’acciaio e le linee pulite sembrano dominare il comparto food, richiamando le cucine professionali dove la funzionalità tecnica precede l’ornamento.

Il tavolo, circondato da sedie che sono piccoli capolavori di ergonomia e design, conferma la volontà di De Martino di vivere in uno spazio che sia allo stesso tempo un ufficio creativo e un nido domestico.

Panoramica del salone tech di Stefano de Martino

Nonostante il conduttore sia tecnicamente “di passaggio” tra i vari impegni nazionali, la cura maniacale per i dettagli tecnologici e i complementi d’arredo, quasi tutti orientati verso marchi d’eccellenza del comparto tech-design,  conferma che la qualità dell’abitare non dipende dalla proprietà delle mura, ma dalla configurazione degli elementi che le riempiono.

Un mix di industrial, vintage e domotica invisibile che rispecchia l’evoluzione professionale di uno dei volti più seguiti della nostra TV.

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