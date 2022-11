Su Amazon è la rivolta dei PAZZI: sconto allucinante di 320€ sul OnePlus 9 5G

Il OnePlus 9 5G (12GB/256GB) di colore Viola (Winter Mist) lo trovi in questo momento su Amazon dove qualcuno è impazzito e lo ha messo in vendita a un prezzo incredibile nella colorazione. Infatti ora puoi averlo a soli 479€ con uno sconto allucinante di 320€ (40%) e le spese di spedizione gratuite.

OnePlus 9 5G (256GB), l’offerta è da matti

Lo schermo Fluid AMOLED da 6.55″ del OnePlus 9 offre scorrevolezza ultra fluida in ogni fotogramma. Con un pannello da 120 Hz, il nostro schermo piatto migliore di sempre offre un’esperienza visiva di prim’ordine. Il tutto corroborato da un OS avanzato come OxygenOS 12 ti aiuta a concentrarti e muoverti agevolmente tra lavoro, riposo e svago.

Poi c’è la spettacolare ed esclusiva fotocamera OnePlus sviluppata con Hasselblad per smartphone. Questa fornisce le migliori innovazioni fotografiche. Progettata per ogni situazione, ti consente di creare scene indimenticabili e di fare del mondo la tua tela. Con OnePlus 9, farai i tuoi scatti migliori. Progettata per tutte le situazioni, la fotocamera principale combina prestazioni senza compromessi con le funzioni più intuitive. Dai principianti ai professionisti più esigenti, massimo controllo a portata di mano. Fai del mondo la tua tela e crea scene indimenticabili senza sforzo.

Infine la batteria che vanta la tecnologia Warp Charge 65T, in grado di fornire in appena 15 minuti la potenza di un’intera giornata. Può anche fungere da comoda carica universale per i tuoi altri dispositivi. Con Warp Charge 65T, rimani in carica in modo più veloce, sicuro e intelligente. Il dispositivo si appoggia anche al sistema di raffreddamento multistrato OnePlus Cool Play. Gli strati di grafite più spessi e una camera vapore più ampia, mantengono efficientemente il calore lontano dai componenti termici chiave. Goditi velocità, fluidità e freschezza anche quando giochi. Che aspetti? Vai su Amazon, approfitta della folle promozione in corso e fai tuo questo gioiellino a soli 479€, con uno sconto pari a 320,00€ (40%).

