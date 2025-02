TikTok rilascia APK ufficiale per gli utenti Android negli USA

“Stiamo migliorando i modi per permettere alla nostra community di continuare a utilizzare TikTok, rendendo disponibili gli APK Android sul nostro sito ufficiale”. Con queste parole, l’account ufficiale TikTok Policy ha annunciato una mossa strategica per affrontare il recente ban USA, che aveva temporaneamente escluso l’app dai principali app store come quelli di Apple e Google.

Nel 2025, dopo un inizio difficile caratterizzato dalla rimozione di TikTok dagli store ufficiali, l’azienda ha deciso di rendere disponibile un APK Android scaricabile direttamente dal sito ufficiale TikTok.com/download. Questa soluzione consente agli utenti Android di installare l’app manualmente, bypassando l’assenza sugli store digitali.

Gli utenti hanno ora accesso a due versioni dell’applicazione: TikTok e TikTok Lite. Entrambe le versioni possono essere scaricate tramite un codice QR o un link diretto presente sul sito. Tuttavia, alcune funzionalità come TikTok LIVE e TikTok Shop non sono incluse nell’APK, limitando leggermente l’esperienza utente.

Per garantire la sicurezza TikTok, l’azienda ha implementato misure avanzate per proteggere i dati degli utenti. Inoltre, sta collaborando con Oracle e ispettori indipendenti per esaminare il codice sorgente dell’app e individuare eventuali vulnerabilità. Questa strategia mira a rassicurare sia gli utenti che le autorità sulla sicurezza della piattaforma.

Nonostante le difficoltà legali e politiche, TikTok continua a negoziare per la vendita delle sue operazioni negli Stati Uniti. Tra i potenziali acquirenti emergono nomi come Microsoft, Oracle e Perplexity AI, dimostrando l’importanza del mercato americano per il futuro dell’azienda.