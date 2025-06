Trustpilot e IA: come la tecnologia garantisce l’integrità delle recensioni

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando ogni aspetto della nostra vita digitale, la fiducia diventa un valore imprescindibile. Anoop Joshi, Chief Trust Officer di Trustpilot, sottolinea come la piattaforma stia utilizzando tecnologie innovative per combattere il fenomeno delle recensioni false, garantendo l’integrità della piattaforma.

Secondo il Trust Report 2025, Trustpilot ha rimosso ben 4,5 milioni di recensioni false nel 2024, rappresentando il 7,4% del totale pubblicato, un incremento rispetto al 6,1% dell’anno precedente. Di queste, il 90% è stato eliminato automaticamente grazie a tecnologia avanzata basata su algoritmi di machine learning, reti neurali e IA generativa. Questi sistemi analizzano dati come indirizzi IP, identificatori utente e geolocalizzazione per individuare comportamenti sospetti. Una particolare attenzione è stata rivolta alle recensioni acquistate, con un incremento del 53% nella loro rimozione rispetto al 2023.

Nel 2024, Trustpilot ha registrato una crescita significativa con 61 milioni di recensioni pubblicate, 22 milioni di nuovi recensori (+13%) e 229 mila aziende valutate per la prima volta (+35%). I settori più attivi includono Servizi alle Imprese (8,3 milioni, +16%), Elettronica e Tecnologia (5,1 milioni, +26%) e Finanza e Assicurazioni (6 milioni, +25%).

La community gioca un ruolo cruciale nella salvaguardia dell’autenticità: nel 2024, i consumatori hanno segnalato 92 mila recensioni, mentre le aziende ne hanno segnalate 601 mila. Questo dimostra un impegno collettivo per mantenere alta la qualità dei contenuti.

L’impegno di Trustpilot non si limita alla propria piattaforma. L’azienda collabora attivamente con governi e autorità di regolamentazione per definire standard nel settore delle recensioni online. Nel 2024, è stata tra i fondatori della Coalition for Trusted Reviews e ha partecipato a iniziative legislative come il Digital Markets, Competition and Consumers Act nel Regno Unito. Nicoletta Besio, General Manager per l’Italia, afferma: “Contrastare le recensioni false è fondamentale per proteggere chi lavora in modo trasparente e costruire relazioni di fiducia durature.”

Con oltre 300 milioni di recensioni complessive, Trustpilot si conferma un punto di riferimento essenziale per consumatori e aziende, consolidando la fiducia nell’ecosistema digitale contemporaneo.