Viveva di assistenza sociale e pacchi alimentari, oggi ha un patrimonio miliardario: la storia del papà di WhatsApp

Dalle file per i sussidi alimentari alla vetta del mondo tecnologico, il percorso che ha portato alla nascita di WhatsApp sembra uscito dalla penna di un romanziere del secolo scorso.

Eppure, il passaggio di testimone tra la vecchia economia del bisogno e la nuova era dei giganti digitali si è consumato in un luogo fisico molto preciso, un ufficio anonimo della California che nascondeva un significato simbolico profondo.

Firmare l’accordo di cessione a Meta per diciannove miliardi di dollari proprio davanti all’edificio dove anni prima si attendeva un aiuto statale non è stata una coincidenza, ma un atto di chiusura di un cerchio esistenziale.

La genesi di un’applicazione che oggi risiede negli smartphone di miliardi di persone affonda le sue radici nel silenzio di un’infanzia difficile, segnata dall’assenza di mezzi e da una determinazione silenziosa che ha trasformato la carenza in visione, portando il fondatore a detenere oggi una fortuna personale che supera i 17 miliardi di dollari.

L’impero dopo Whatsapp e il riscatto

L’architettura di quello che oggi conosciamo come lo standard globale della comunicazione non è nata nelle aule di una prestigiosa università, ma tra i banchi di una biblioteca pubblica dove un giovane autodidatta consumava manuali di informatica di seconda mano.

Il successo planetario di WhatsApp, esploso ufficialmente nel 2009, non è stato il frutto di una strategia di marketing aggressiva, bensì di una ferrea volontà di proteggere l’essenziale e abbattere i costi degli SMS tradizionali.

Mentre il panorama della Silicon Valley si saturava di pubblicità e distrazioni, la scelta controcorrente è stata quella di eliminare il superfluo per garantire una connessione pura, immediata e crittografata.

Questa visione ha creato una frizione inevitabile quando il progetto è entrato nell’orbita di colossi interessati alla monetizzazione dei dati. Il divorzio finale dal gruppo Facebook, consumatosi su divergenze etiche legate alla protezione della sfera privata, ha confermato come per certi innovatori il valore di un’idea superi di gran lunga il peso del capitale accumulato.