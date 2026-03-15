VPN: 4 servizi molto diffusi che secondo gli utenti è meglio evitare

Negli ultimi anni le VPN sono diventate uno degli strumenti più diffusi per navigare su internet con maggiore privacy, ma non tutti i servizi disponibili offrono davvero sicurezza, affidabilità e prestazioni all’altezza delle promesse pubblicitarie.

Sempre più persone utilizzano una VPN per aggirare i blocchi geografici dei contenuti in streaming, proteggere la propria connessione quando usano reti Wi-Fi pubbliche o semplicemente per avere una maggiore sensazione di sicurezza online. Secondo alcune stime, decine di milioni di utenti nel mondo si affidano ogni giorno a questi strumenti. Tuttavia, dietro l’apparente semplicità di una VPN si nasconde un mercato complesso, dove convivono servizi molto affidabili e altri che invece raccolgono numerose critiche da parte degli utenti.

Le piattaforme più conosciute, come NordVPN, Surfshark o Private Internet Access, offrono ormai una serie di funzioni standard: crittografia avanzata, blocco delle pubblicità, protezione dalle minacce e sistemi come lo split tunneling, che permette di scegliere quali app passano attraverso la VPN e quali no. Questi servizi dichiarano anche politiche di no-log, cioè la promessa di non conservare i dati di navigazione degli utenti sui propri server.

Nonostante questo, non tutte le VPN disponibili sul mercato garantiscono la stessa qualità. Alcune piattaforme ricevono recensioni molto negative da parte degli utenti a causa di prestazioni scarse, pratiche commerciali poco trasparenti o persino server che non si trovano realmente nei Paesi indicati. Ecco quattro servizi che, secondo diverse opinioni degli utenti, è meglio valutare con molta attenzione prima di scegliere.

VirMach: una soluzione VPS che divide gli utenti

VirMach non è una VPN tradizionale. Il servizio si occupa infatti di fornire server virtuali (VPS), cioè macchine remote che possono essere utilizzate per molte attività, tra cui la creazione di una VPN personale. In teoria questo sistema offre alcuni vantaggi, come un indirizzo IP dedicato, maggiore controllo sulla configurazione e la possibilità di gestire autonomamente la propria infrastruttura.

Il problema, secondo molte recensioni online, riguarda l’affidabilità del servizio. Diversi utenti segnalano lunghi periodi di inattività dei server, supporto tecnico poco efficace e difficoltà nella gestione dell’account. Alcuni clienti parlano addirittura di esperienze molto negative legate alla stabilità della piattaforma. Chi desidera creare una VPN privata tramite VPS, secondo molti esperti, dovrebbe orientarsi verso provider più solidi come Kamatera, Ionos o KnownHost.

PrivadoVPN: il piano gratuito attira, ma le recensioni non convincono

Un’altra piattaforma spesso citata nelle discussioni online è PrivadoVPN. Il servizio si distingue soprattutto per il suo piano gratuito, che offre fino a 10 GB di traffico mensile e diversi server distribuiti in varie parti del mondo. Questa proposta può sembrare interessante, soprattutto per chi vuole provare una VPN senza pagare subito un abbonamento.

Il problema emerge leggendo le recensioni degli utenti. Alcuni segnalano server instabili, velocità inferiori alle aspettative e difficoltà nell’utilizzo su determinati siti. In altri casi vengono citati server che risultano blacklistati da alcune piattaforme online o che non corrispondono realmente alla posizione geografica dichiarata. Ci sono anche segnalazioni legate al rimborso, con utenti che lamentano difficoltà nell’ottenere il rimborso entro 30 giorni promesso dal servizio.

HMA: una VPN storica con reputazione controversa

Tra i servizi più longevi nel panorama delle VPN troviamo HMA, abbreviazione di HideMyAss. Il servizio nacque nel 2005 e iniziň rapidamente a diffondersi online, diventando per molti utenti una delle prime VPN provate nella loro esperienza su internet.

Nel corso degli anni l’azienda è stata acquisita da AVG e successivamente è entrata nel gruppo Avast. Questo passaggio societario ha attirato alcune critiche, soprattutto perché Avast è stata coinvolta in passato in polemiche legate alla vendita di dati anonimi degli utenti.

Dal punto di vista tecnico, HMA offre funzioni ormai standard nel settore come crittografia AES-256, kill switch e server in numerose località. Tuttavia molti utenti segnalano che il servizio non è competitivo rispetto ad alternative più moderne come ExpressVPN. Le recensioni negative riguardano spesso prestazioni inferiori, prezzi poco convenienti e la presenza di server che non corrisponderebbero realmente alla posizione indicata.

UltraVPN: dubbi sulle pratiche commerciali

Tra i servizi che ricevono critiche online compare anche UltraVPN. A prima vista il servizio sembra offrire tutto ciò che ci si aspetta da una VPN moderna: crittografia forte, politica no-log, supporto allo streaming e alcune funzioni aggiuntive come il monitoraggio del dark web o un password manager integrato.

Le recensioni degli utenti, però, segnalano problemi legati soprattutto alla gestione degli abbonamenti. Alcuni clienti affermano di aver ricevuto addebiti automatici anche dopo aver annullato il rinnovo del servizio. Anche se in alcuni casi potrebbe trattarsi di incomprensioni legate ai sistemi di rinnovo automatico, queste segnalazioni hanno contribuito a creare un’immagine poco trasparente del servizio.

Va inoltre considerato che molte delle funzioni offerte da UltraVPN sono disponibili anche in servizi più noti e meglio recensiti come NordVPN o Proton VPN. Per quanto riguarda il gestore di password, esistono inoltre soluzioni gratuite molto diffuse come Bitwarden o Proton Pass, che possono essere utilizzate indipendentemente da una VPN.

Come scegliere una VPN davvero affidabile

Il mercato delle VPN è cresciuto rapidamente negli ultimi anni e oggi offre una quantità enorme di servizi. Proprio per questo è importante valutare con attenzione alcuni elementi prima di scegliere. Le recensioni degli utenti, la trasparenza delle politiche sulla privacy e la reputazione dell’azienda sono fattori decisivi.

Una buona VPN dovrebbe offrire server stabili, velocità adeguate e una gestione chiara degli abbonamenti. Allo stesso tempo è utile ricordare che una VPN non garantisce anonimato totale su internet. Può migliorare la privacy e proteggere la connessione, ma la sicurezza online dipende anche dal comportamento dell’utente e dalla qualità dei servizi utilizzati.