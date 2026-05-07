Vuoi provare Linux senza cancellare Windows? Ventoy rende tutto molto più semplice

Chi vuole provare Linux non deve per forza cancellare Windows, formattare il computer o installare una distribuzione alla volta.

Uno dei metodi più comodi resta usare una chiavetta USB avviabile, ma con un dettaglio importante: invece di prepararla da zero ogni volta, si può usare Ventoy, un’app pensata proprio per tenere più sistemi operativi sulla stessa unità.

Il tema riguarda soprattutto chi entra nel mondo Linux e si trova davanti a un numero enorme di scelte. Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Debian, Manjaro, Arch e tante altre distribuzioni promettono esperienze diverse, interfacce differenti e livelli di difficoltà più o meno accessibili. Davanti a questa varietà nasce spesso il distro hopping, cioè l’abitudine di cambiare continuamente distribuzione senza riuscire a fermarsi su una sola.

Perché si finisce a cambiare distro di continuo

Linux offre libertà, ma questa libertà può trasformarsi in confusione, soprattutto per chi arriva da Windows o macOS e si aspetta un percorso più lineare. Una distribuzione sembra più bella, un’altra più veloce, un’altra ancora più adatta a un vecchio portatile. Così si passa da una ISO all’altra inseguendo la soluzione perfetta, spesso senza provarne davvero nessuna abbastanza a lungo.

In molti casi il problema non è la distribuzione in sé, ma il modo in cui viene testata. Installare tutto sul disco principale richiede tempo, attenzione e qualche rischio, mentre una live USB tradizionale può diventare scomoda se ogni volta bisogna cancellare la chiavetta e riscrivere una nuova immagine. Qui Ventoy diventa utile, perché rende il test più semplice e meno ripetitivo.

Che cos’è Ventoy e perché cambia tutto

Ventoy è uno strumento gratuito che permette di creare una chiavetta USB multiboot. Dopo aver preparato l’unità una sola volta, basta copiare dentro i file ISO delle distribuzioni che si vogliono provare. Al riavvio del PC, Ventoy mostra un menu da cui scegliere quale sistema avviare, senza rifare ogni volta la procedura con altri programmi.

Questo è il dettaglio che lo rende molto utile per chi vuole esplorare Linux. Su una sola chiavetta si possono tenere, ad esempio, Ubuntu, Linux Mint, Fedora e Debian, passando da una all’altra in pochi minuti. Invece di installare e disinstallare sistemi operativi, si può verificare subito quale ambiente funziona meglio sul proprio PC e quali periferiche vengono riconosciute senza toccare Windows.

Provarle dal vivo evita errori e perdite di tempo

Testare Linux da USB è utile perché ogni computer può comportarsi in modo diverso. Wi-Fi, Bluetooth, touchpad, audio, webcam, stampante e gestione energetica non sempre rispondono allo stesso modo con tutte le distribuzioni. Prima di scegliere cosa installare, conviene quindi controllare se il sistema riconosce bene l’hardware reale del proprio portatile o desktop.

Ventoy aiuta anche con i vecchi PC, perché permette di provare più distribuzioni leggere senza ricominciare da zero ogni volta. Una distro può essere più gradevole, un’altra più stabile, un’altra ancora più veloce all’avvio. Avere più ISO sulla stessa chiavetta rende il confronto più rapido e aiuta a evitare scelte fatte solo leggendo opinioni online.

Non sostituisce l’installazione, ma aiuta a scegliere meglio

La prova da USB non è identica a un’installazione completa su disco. Le prestazioni possono essere inferiori, alcune modifiche non vengono sempre salvate e l’esperienza dipende anche dalla velocità della chiavetta. Resta però un passaggio prezioso per capire se una distribuzione piace davvero, se l’interfaccia è comoda e se le app principali sono disponibili senza troppe complicazioni.

Per chi vuole fare un test più realistico, alcune configurazioni permettono anche la persistenza, cioè uno spazio in cui conservare file e impostazioni tra un riavvio e l’altro. Non è sempre necessaria, ma può essere utile per usare una distro qualche giorno prima di decidere. Anche qui, Ventoy semplifica la gestione, perché mantiene tutto dentro un unico supporto avviabile.

Il punto non è eliminare del tutto la voglia di sperimentare, che resta una delle parti più piacevoli del mondo Linux. Il vero vantaggio è evitare reinstallazioni inutili e scelte affrettate. Con una chiavetta preparata con Ventoy, provare più distribuzioni diventa più ordinato, meno rischioso e molto più vicino a ciò che serve davvero: capire quale sistema si adatta meglio al proprio modo di usare il PC.