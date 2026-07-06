WhatsApp: blocco su smartphone obsoleti

WhatsApp non funziona più su certi smartphone: ecco cosa sta succedendo e cosa fare

Hai aperto WhatsApp stamattina e hai trovato un avviso strano? O magari hai sentito parlare di un blocco imminente su alcuni dispositivi e non sai se il tuo telefono è a rischio? Il tema dei WhatsApp smartphone obsoleti è tornato al centro dell’attenzione in questi mesi, e vale la pena capire bene cosa sta cambiando, perché succede e soprattutto cosa puoi fare per non ritrovarti improvvisamente senza accesso alla tua app di messaggistica più usata.

Meta, la società proprietaria di WhatsApp, ha confermato che l’app smetterà di funzionare su determinati modelli di smartphone a partire dal 1° luglio 2025. Non è la prima volta che accade: Meta rivede periodicamente la compatibilità dell’applicazione con i dispositivi che non sono più in grado di gestire gli aggiornamenti necessari. È una pratica comune nel settore tech, ma ogni volta che arriva tocca da vicino chi usa ancora un telefono di qualche anno fa.

Perché WhatsApp abbandona gli smartphone obsoleti

La risposta breve è: sicurezza e tecnologia. WhatsApp negli ultimi mesi ha accelerato la propria evoluzione, con Meta impegnata a migliorare i sistemi di protezione dei dati e a integrare strumenti di intelligenza artificiale sempre più sofisticati. Tutto questo richiede una base tecnica solida, che i dispositivi più vecchi semplicemente non sono in grado di garantire.

Il punto fondamentale è questo: uno smartphone obsoleto, cioè un dispositivo che non riceve più aggiornamenti di sicurezza dal produttore, è intrinsecamente vulnerabile. Non si tratta solo di una questione di prestazioni o di interfaccia grafica. I protocolli di crittografia end-to-end su cui WhatsApp si basa per proteggere le conversazioni richiedono un sistema operativo aggiornato. Se il telefono non supporta più queste tecnologie, l’app non può garantire la sicurezza delle comunicazioni — e quindi smette di funzionare su quel dispositivo.

In pratica, significa che continuare a usare WhatsApp su un dispositivo non aggiornabile non sarebbe solo scomodo: sarebbe potenzialmente pericoloso per la privacy dell’utente e di chi gli scrive.

Quali dispositivi rischiano il blocco per WhatsApp

La lista esatta dei modelli coinvolti non è stata comunicata in modo completo e trasparente da Meta, il che genera comprensibile confusione. Quello che sappiamo con certezza è che il criterio principale non è il marchio del telefono, ma la versione del sistema operativo installato.

In linea generale, i dispositivi a rischio sono quelli che montano versioni molto datate di Android o iOS, cioè sistemi operativi che i rispettivi produttori hanno smesso di aggiornare da anni. Se il tuo smartphone non riesce ad aggiornarsi a una versione sufficientemente recente del sistema operativo, è probabile che rientri nella categoria degli smartphone obsoleti per WhatsApp.

Ecco i segnali pratici a cui prestare attenzione:

Il telefono non riceve più aggiornamenti di sistema dal produttore da oltre due o tre anni.

WhatsApp stesso ti ha già mostrato avvisi di compatibilità o ti ha chiesto di aggiornare il sistema operativo.

Non riesci a installare l’ultima versione disponibile di WhatsApp dal Play Store o dall’App Store.

Il dispositivo monta una versione di Android precedente alla 5.0 o una versione di iOS molto datata.

Se ti riconosci in uno di questi scenari, è il momento di agire — non di aspettare che l’app smetta di funzionare da sola.

Cosa fare concretamente se il tuo telefono è a rischio

La buona notizia è che hai diverse opzioni, e non tutte comportano necessariamente l’acquisto di un nuovo smartphone.

Immagine generata con AI

Prima cosa: verifica la versione del sistema operativo

Vai nelle impostazioni del tuo telefono e cerca la sezione dedicata al dispositivo o al software. Lì troverai la versione di Android o iOS installata. Confrontala con i requisiti minimi indicati da WhatsApp sul suo sito ufficiale: se la tua versione è inferiore, il rischio di blocco è concreto.

Seconda cosa: verifica se esistono aggiornamenti disponibili

Alcuni telefoni possono ancora ricevere aggiornamenti del sistema operativo anche se non lo fanno automaticamente. Controlla nelle impostazioni se c’è un aggiornamento in attesa. In certi casi, installare l’ultimo aggiornamento disponibile può essere sufficiente per continuare a usare WhatsApp regolarmente.

Terza cosa: valuta il cambio di dispositivo

Se il telefono è davvero troppo vecchio per ricevere aggiornamenti, la soluzione più efficace è passare a un modello più recente. Non è necessario acquistare l’ultimo flagship da mille euro: anche uno smartphone di fascia media degli ultimi due o tre anni è più che sufficiente per usare WhatsApp senza problemi, e garantisce anni di supporto futuro.

Prima di cambiare telefono, ricorda di eseguire il backup della cronologia chat di WhatsApp. Puoi farlo direttamente dall’app, nelle impostazioni, sezione chat e backup. In questo modo non perderai nessuna conversazione importante durante il passaggio al nuovo dispositivo.

Un fenomeno che si ripete: perché è importante tenersi aggiornati

Quello dei WhatsApp smartphone obsoleti non è un problema nuovo né destinato a sparire. Meta, come tutti i grandi sviluppatori di app, segue un ciclo di supporto che nel tempo esclude i dispositivi più datati. È una conseguenza inevitabile dell’innovazione tecnologica: le nuove funzionalità — dalla crittografia avanzata all’intelligenza artificiale integrata — richiedono hardware e software moderni.

Vale la pena sapere che questa dinamica riguarda non solo WhatsApp ma praticamente tutte le grandi app di comunicazione e produttività. Tenersi aggiornati significa non solo avere accesso alle ultime funzionalità, ma soprattutto mantenere un livello adeguato di sicurezza digitale.

Se vuoi verificare i requisiti di sistema aggiornati direttamente dalla fonte, puoi consultare la pagina ufficiale di WhatsApp sui dispositivi supportati. Per approfondire il tema della sicurezza sui dispositivi mobili, è utile anche fare riferimento alle linee guida del AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, che pubblica raccomandazioni pratiche per utenti e organizzazioni.

Se il tuo smartphone ha qualche anno sulle spalle, questo è il momento giusto per fare una verifica. Non aspettare di ritrovarti senza accesso a WhatsApp in un momento inopportuno: bastano pochi minuti per controllare la situazione e, se necessario, pianificare il passaggio a un dispositivo compatibile. La sicurezza delle tue conversazioni — e la continuità del servizio — valgono questo piccolo sforzo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.