Il bug sugli smartphone sta bloccando le chiamate in entrata: così rischi di perderle

Diversi utenti Google Pixel stanno segnalando in queste ore, su Reddit e nel Google Issue Tracker, un problema piuttosto serio: alcuni smartphone accesi non mostrano le chiamate in entrata.

Il rischio è accorgersene solo dopo, quando arriva la notifica di chiamata persa. Il guasto riguarda modelli recenti, non ha ancora una causa confermata e, secondo alcune testimonianze, sarebbe comparso dopo l’ultimo aggiornamento software.

Pixel coinvolti: il telefono è acceso, ma la chiamata non compare

Le segnalazioni riguardano diversi dispositivi della linea Google Pixel, tra cui Pixel 10 Pro XL, Pixel 10, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 e Pixel 9a. Il racconto, più o meno, è sempre lo stesso: il telefono è acceso, la rete c’è, ma quando arriva una chiamata non parte la suoneria, non vibra nulla e sullo schermo non compare alcun avviso. Solo dopo, quando ormai è troppo tardi, spunta la notifica della chiamata persa.

Chi prova a telefonare, stando a quanto scritto online, sente la linea restare aperta per qualche secondo e poi cadere, come se dall’altra parte nessuno rispondesse. Un problema non da poco, soprattutto per chi usa il telefono per lavoro o per comunicazioni urgenti. Al momento, tra l’altro, gli utenti citano operatori mobili diversi: un elemento che rende difficile attribuire il guasto a un singolo gestore.

Dopo l’ultimo aggiornamento, le prime segnalazioni degli utenti

Una delle testimonianze più dettagliate arriva da un proprietario di Pixel 10 Pro XL su Reddit. L’utente racconta di aver notato il problema dopo il più recente aggiornamento software. “Mia moglie deve chiamarmi tre o quattro volte prima che il telefono reagisca”, ha scritto, spiegando di aver già tentato alcune strade: cancellare la cache dell’app Telefono, disattivare la modalità Non disturbare e riavviare più volte il dispositivo.

Nulla, almeno nel suo caso. Altri possessori di smartphone Pixel descrivono situazioni simili, anche dopo il passaggio a una versione beta del sistema. C’è chi dice di aver avuto un miglioramento disattivando le chiamate Wi-Fi, ma solo per un periodo: dopo qualche tempo, le chiamate hanno ricominciato a non comparire sul display. Sono segnalazioni ancora sparse, ma abbastanza allineate da far pensare a un’anomalia concreta nella gestione delle chiamate.

Reset di rete e rimedi temporanei: si aspetta una risposta da Google

Per ora non c’è una soluzione ufficiale da parte di Google e non c’è nemmeno una spiegazione tecnica confermata sull’origine del bug. In una discussione su Reddit, un utente ha raccontato di aver risolto, almeno temporaneamente, con il reset delle impostazioni di rete seguito da un riavvio completo dello smartphone. È però una scelta da fare con cautela: il reset cancella le reti Wi-Fi salvate, le associazioni Bluetooth e alcune impostazioni legate alla connessione.

Significa dover configurare di nuovo cuffie, auto, smartwatch e password delle reti. Prima di arrivare a questo punto, conviene controllare che la modalità Non disturbare sia davvero disattivata, verificare eventuali filtri dell’app Telefono e, se attive, provare a spegnere le chiamate Wi-Fi. Intanto si attende una risposta da Google, che potrebbe intervenire con una correzione software se le segnalazioni saranno confermate dai tecnici. Nel frattempo, chi dipende dalle chiamate vocali farà bene a tenere d’occhio le notifiche. Anche quelle che arrivano troppo tardi.