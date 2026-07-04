Samsung Exynos 2700: RAM lontana dal chip per raffreddare meglio, ecco il cambio radicale

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Samsung Exynos 2700: la RAM si allontana dal chip per dissipare meglio il calore

Chi segue da vicino il mondo degli smartphone sa quanto il surriscaldamento del processore sia uno dei problemi più concreti nell’uso quotidiano: gaming intenso, sessioni di fotografia computazionale, elaborazione AI. Tutto genera calore, e se il chip non riesce a smaltirlo, le prestazioni calano. Samsung lo sa bene, e con l’Exynos 2700 sta lavorando a una modifica strutturale che potrebbe cambiare le cose in modo significativo. Il punto centrale è proprio la gestione della RAM rispetto al SoC: il colosso coreano ha deciso di separare fisicamente la memoria dal system-on-chip, puntando su una dissipazione termica più efficiente per CPU, GPU e NPU.

Cos’è il layout SBS e perché cambia tutto per l’Exynos 2700 e la RAM

Per capire la novità, bisogna partire da come funzionano oggi i chip nei top di gamma. Nei processori moderni, la RAM viene spesso impilata direttamente sopra il SoC — una soluzione compatta che riduce gli ingombri fisici ma concentra il calore in un’area molto ristretta. Più componenti caldi si trovano vicini, più è difficile smaltire il calore in modo efficiente.

Samsung sta adottando per l’Exynos 2700 un approccio diverso, chiamato SBS (side-by-side): invece di impilare la RAM sopra il chip, la posiziona affianco al SoC. In pratica, i due componenti vengono messi uno accanto all’altro sullo stesso piano, anziché in verticale.

Questo layout porta due vantaggi diretti:

Migliore distribuzione del calore: CPU, GPU e NPU non condividono più lo stesso “tetto” con la RAM. Il calore generato da ciascun componente può essere dissipato in modo più indipendente e uniforme.

CPU, GPU e NPU non condividono più lo stesso “tetto” con la RAM. Il calore generato da ciascun componente può essere dissipato in modo più indipendente e uniforme. Comunicazione più rapida: con la RAM posizionata lateralmente, i segnali devono percorrere una distanza minore per spostarsi tra memoria e processore, il che si traduce in una comunicazione più veloce tra i componenti.

Non si tratta quindi di un semplice aggiornamento prestazionale, ma di una riprogettazione fisica del modo in cui i componenti sono organizzati all’interno del package.

Perché la dissipazione termica è così importante per CPU, GPU e NPU

Il calore è il nemico silenzioso delle prestazioni nei processori mobili. Quando un chip supera determinate soglie termiche, entra in una modalità chiamata thermal throttling: in sostanza, il processore riduce automaticamente la propria frequenza di lavoro per non surriscaldarsi ulteriormente. Il risultato? Rallentamenti visibili, frame rate che calano durante il gaming, tempi di elaborazione più lunghi per le funzioni di intelligenza artificiale.

Nel caso dell’Exynos 2700, i tre componenti principali che beneficerebbero della nuova configurazione sono:

CPU: il cervello del chip, responsabile di tutte le operazioni generali del sistema operativo e delle app.

il cervello del chip, responsabile di tutte le operazioni generali del sistema operativo e delle app. GPU: l’unità grafica, fondamentale per il rendering delle immagini, i videogiochi e le applicazioni visive più esigenti.

l’unità grafica, fondamentale per il rendering delle immagini, i videogiochi e le applicazioni visive più esigenti. NPU (Neural Processing Unit): il motore dedicato all’intelligenza artificiale, sempre più centrale nei flagship moderni per funzioni come la fotografia computazionale, la traduzione in tempo reale e le funzionalità AI generativa.

Con il layout SBS, ciascuno di questi blocchi funzionali ha più “spazio termico” a disposizione. L’obiettivo dichiarato di Samsung è migliorare l’efficienza termica complessiva del chip, rendendo le prestazioni più stabili nel tempo, anche sotto carichi prolungati.

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Il confronto con l’Exynos 2600 e l’evoluzione della piattaforma

L’Exynos 2700 non parte da zero. Samsung lo sta sviluppando costruendo sulla competitività tecnologica già raggiunta con il predecessore, l’Exynos 2600. Questo significa che il nuovo chip eredita una base solida, a cui si aggiunge ora questa modifica strutturale nella gestione della RAM.

È un approccio evolutivo, non rivoluzionario nella sua interezza: Samsung non sta reinventando l’architettura del processore da zero, ma sta intervenendo in modo mirato su uno dei punti critici — la gestione termica — attraverso una soluzione ingegneristica concreta come il layout SBS.

Vale la pena ricordare che la sfida della dissipazione termica nei chip mobili non è nuova. I produttori di processori per smartphone cercano da anni il giusto equilibrio tra densità di integrazione (che riduce gli ingombri) e gestione del calore (che richiede spazio e separazione). La scelta di Samsung con l’Exynos 2700 rappresenta un passo verso la seconda direzione, privilegiando la stabilità termica rispetto alla compattezza estrema.

Per approfondire le implicazioni tecniche del design SBS e le caratteristiche dell’Exynos 2700, puoi consultare l’analisi dettagliata su SamMobile e il report tecnico pubblicato da AndroidHeadlines.

Cosa significa tutto questo per chi compra uno smartphone Samsung

In termini pratici, se la modifica alla gestione della RAM nell’Exynos 2700 funzionerà come previsto, gli utenti potrebbero beneficiare di:

Sessioni di gaming più lunghe senza cali di prestazioni evidenti.

Elaborazione AI più fluida e consistente nel tempo.

Una temperatura percepita dello smartphone potenzialmente più contenuta durante l’uso intensivo.

Maggiore stabilità nelle prestazioni della GPU per applicazioni graficamente esigenti.

Al momento, l’Exynos 2700 non ha ancora una data di rilascio ufficiale né è stato annunciato su dispositivi specifici. Si tratta di un chip ancora in fase di sviluppo, e i dettagli tecnici emersi finora — inclusa la scelta del layout SBS per la RAM — provengono da fonti che tracciano l’evoluzione del progetto prima del lancio ufficiale.

Quello che è chiaro è che Samsung sta investendo in una soluzione ingegneristica concreta per rispondere a una delle critiche più ricorrenti rivolte ai suoi processori: la gestione termica sotto stress. Con l’Exynos 2700, la separazione fisica tra RAM e SoC non è un dettaglio tecnico secondario, ma una scelta progettuale che punta a rendere il chip più affidabile e performante nel lungo periodo. Un cambio che, se confermato nei risultati reali, potrebbe ridefinire le aspettative degli utenti Samsung verso i prossimi top di gamma.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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