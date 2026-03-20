X introduce i downvote nei commenti per migliorare l’algoritmo

X sta provando a cambiare un punto molto discusso della piattaforma, perché il caos sotto ai post è diventato così evidente da spingere il team a introdurre un nuovo segnale per ripulire le risposte peggiori.

La novità riguarda i downvote nei commenti, cioè la possibilità di esprimere una valutazione negativa sulle reply sotto ai post. Secondo quanto emerso, il test è pensato soprattutto per aiutare X a migliorare il modo in cui ordina le risposte, un’area che il responsabile prodotto Nikita Bier ha definito apertamente uno dei punti più deboli della piattaforma.

Il problema, del resto, è sotto gli occhi di molti utenti da tempo: nelle conversazioni pubbliche compaiono spesso spam, messaggi generati in automatico, promo aggressive e contenuti fuori contesto che finiscono troppo in alto rispetto alle risposte davvero utili. X vuole usare i nuovi voti negativi proprio come segnale aggiuntivo per addestrare l’algoritmo e capire meglio quali commenti hanno meno valore.

Cosa cambia davvero con i downvote

Il punto più importante è che questi downvote non funzionano come su altre piattaforme in modo diretto e visibile. Non tolgono like ai post e non servono, almeno per ora, a mostrare pubblicamente un punteggio negativo sotto una risposta. L’idea è usarli come preferenza interna, per fornire all’algoritmo più segnali su ciò che gli utenti considerano poco utile, fastidioso o irrilevante.

In pratica, se sotto un post compaiono molte risposte piene di spam, promozioni automatiche o frasi costruite per attirare attenzione, il sistema potrebbe imparare più velocemente a riconoscerle e a spingerle più in basso. Questo è il vero obiettivo del test: non creare una gara al ribasso tra utenti, ma dare a X un nuovo strumento per ripulire una delle sezioni più criticate della piattaforma.

Perché X sta intervenendo proprio ora

La scelta arriva in un momento in cui il problema delle risposte automatiche è diventato molto più pesante. Social Media Today collega il test all’aumento di bot e contenuti generati con AI, sempre più sofisticati e difficili da bloccare. Lo stesso articolo sottolinea che X sta cercando nuove difese contro un flusso crescente di reply artificiali che peggiorano la qualità delle conversazioni e l’esperienza generale.

Non è un dettaglio secondario, perché su X il valore di un contenuto passa spesso anche da ciò che succede subito sotto. Se le prime risposte sono piene di rumore, tutta la discussione perde qualità. Per questo il lavoro sull’algoritmo delle reply conta più di quanto sembri: non riguarda solo l’ordine dei commenti, ma la percezione stessa della piattaforma.

Chi potrà usare il nuovo pulsante

Al momento il test sarebbe limitato agli utenti X Premium. La scelta, secondo quanto riportato, serve a ridurre il rischio che bot o campagne organizzate possano usare i downvote in massa per alterare artificialmente la classifica delle risposte. È una precauzione comprensibile, anche se porta con sé un limite evidente: il numero di utenti che forniranno questo segnale sarà piuttosto ristretto rispetto alla base totale della piattaforma.

Ed è proprio qui che si gioca una parte importante dell’esperimento. Se i downvote arrivano solo da una piccola fetta di utenti paganti, X dovrà capire se il campione è sufficiente per allenare davvero il sistema in modo utile e non distorto. Il rischio opposto, infatti, è che il segnale sia troppo limitato oppure troppo influenzato da gruppi molto attivi. Questa è un’inferenza basata sul fatto che il test, secondo Social Media Today, sarebbe accessibile solo a una minoranza di utenti.

Un ritorno, più che una novità assoluta

X, quando si chiamava ancora Twitter, aveva già sperimentato in passato qualcosa di simile. Il downvote sui commenti non è quindi un’idea del tutto nuova, ma un ritorno con uno scopo più preciso: usare quel segnale come leva per migliorare il ranking delle risposte, invece di lasciarlo come semplice test isolato.

La differenza vera sarà capire se questa volta il pulsante riuscirà davvero a ridurre la presenza dei contenuti peggiori o se finirà per diventare un altro strumento esposto ad abusi, attacchi coordinati e polemiche. Per ora il messaggio di X è abbastanza chiaro: il problema delle reply è diventato troppo evidente per essere ignorato ancora, e la piattaforma sta provando a correggerlo partendo proprio dal basso, cioè da quello che gli utenti scelgono di spingere giù.