5 app Samsung che molti utenti disinstallano subito e che possono rallentano lo smartphone

Molti smartphone Samsung arrivano con decine di applicazioni già installate e alcune di queste, pur non essendo inutili, finiscono per occupare memoria e consumare batteria senza essere realmente utilizzate.

I dispositivi Galaxy sono apprezzati per l’interfaccia One UI, considerata una delle più complete e personalizzabili nel mondo Android. Tuttavia questa ricchezza di funzioni ha un prezzo: numerose applicazioni installate di default che non tutti gli utenti trovano utili.

Alcune app integrate nell’ecosistema Samsung, come Samsung Wearable o Samsung Wallet, sono molto utili per chi utilizza smartwatch, auricolari o servizi di pagamento. Altre invece vengono aperte raramente e per molti utenti diventano semplicemente un peso per la memoria del telefono.

Non sempre è possibile rimuoverle completamente, ma nella maggior parte dei casi possono essere disinstallate oppure semplicemente disattivate. In questo modo si libera spazio e si riduce l’attività in background che può influire sulla durata della batteria.

Samsung Global Goals

Tra le applicazioni meno utilizzate troviamo Samsung Global Goals, un progetto che promuove le iniziative delle Nazioni Unite legate allo sviluppo sostenibile.

L’app consente agli utenti di guardare pubblicità o fare donazioni per sostenere gli obiettivi ambientali e sociali fissati per il 2030. L’idea è sicuramente positiva, ma molti utenti preferiscono sostenere queste iniziative in altri modi e non sentono la necessità di avere un’app dedicata sul telefono.

Samsung Free

Un’altra applicazione spesso considerata superflua è Samsung Free. Questo servizio offre contenuti gratuiti come film, programmi TV, notizie e giochi.

Il problema è che molte delle sue funzioni rimandano a servizi già presenti sul telefono, come Samsung TV Plus. L’app diventa quindi una sorta di aggregatore di contenuti che non tutti gli utenti trovano realmente utile.

Se non si utilizzano spesso questi servizi, rimuovere l’app può aiutare a mantenere l’interfaccia più pulita e semplice.

Samsung TV Plus

Samsung TV Plus è una piattaforma di streaming gratuita supportata da pubblicità che offre centinaia di canali televisivi.

Può essere interessante per chi non è abbonato a servizi come Netflix o Prime Video, ma per molti utenti che guardano contenuti principalmente su TV o tablet diventa un’app poco utilizzata.

Se non si guarda la televisione direttamente dallo smartphone, disinstallarla può aiutare a ridurre notifiche e processi attivi in background.

Samsung Shop

L’app Samsung Shop è pensata per promuovere prodotti e offerte dell’azienda. Attraverso questa applicazione è possibile ricevere suggerimenti personalizzati, promozioni e sconti su dispositivi Samsung.

Per alcuni utenti può essere utile, ma spesso si trasforma semplicemente in una fonte di notifiche promozionali. Molti preferiscono controllare eventuali offerte direttamente sul sito ufficiale quando ne hanno bisogno.

Samsung Kids

L’app Samsung Kids è progettata per i più piccoli e offre un ambiente sicuro con giochi e contenuti educativi pensati per favorire lo sviluppo delle capacità cognitive.

Per chi ha figli può essere una funzione interessante, ma per molti utenti rappresenta semplicemente un’app che occupa spazio di archiviazione senza essere utilizzata.

In questi casi disattivarla è spesso la soluzione più semplice.

Come rendere più leggero il tuo smartphone

Molti smartphone Samsung includono anche app preinstallate di aziende esterne come Facebook, Snapchat o servizi Microsoft. Alcune possono essere utili, altre no.

Per questo motivo è sempre consigliabile controllare l’elenco delle app installate subito dopo aver configurato il telefono. Eliminare o disattivare le applicazioni inutilizzate permette di liberare memoria interna, ridurre il consumo della batteria e mantenere il sistema più reattivo.

Ogni utente utilizza lo smartphone in modo diverso. Fare un po’ di pulizia tra le app installate è uno dei modi più semplici per rendere l’esperienza con il proprio Galaxy più veloce e personalizzata.