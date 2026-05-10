Tagliare le bollette è possibile, ho combinato insieme queste 5 App e ho tagliato il costo del 72%

Nel primo trimestre del 2025, l’ARERA ha registrato un aumento del 18,2% per l’elettricità e del 2,5% per il gas — e i prezzi sono rimasti instabili anche nel 2026.

In questo contesto, una combinazione di cinque applicazioni gratuite o a basso costo consente di intervenire su ogni leva di spesa: tariffa, consumi, comportamento, abitudini d’uso e controllo delle anomalie in bolletta. Usate insieme producono un effetto che nessuna singola app garantisce da sola.

Come risparmiare in bolletta grazie alle APP

Il punto di partenza è Billoo, applicazione italiana che analizza la bolletta in PDF e le assegna un voto da uno a dieci rispetto alle offerte di mercato. Permette di capire se si sta pagando troppo rispetto agli attuali prezzi di mercato e, attraverso la funzione Billoo Switch, consente di cambiare fornitore in trenta secondi. Non è un comparatore generico: lavora sui dati reali dell’utente, non su profili medi. Chi non ha mai controllato la propria tariffa negli ultimi due anni troverà quasi sempre margine.

Il secondo strumento è Switcho, comparatore di tariffe disponibile su iOS e Android. Gestisce in modo autonomo il monitoraggio delle offerte e avvisa quando sul mercato compare qualcosa di più conveniente rispetto al contratto attuale. Nel 2025 il mercato italiano contava oltre 750 operatori: orientarsi senza un aggregatore è oggettivamente difficile. Switcho riduce il problema a una notifica.

Il terzo livello è Energy Consumption Analyzer (ECAS), app gratuita per Android. Dopo aver inserito i dati dei contatori di acqua, gas ed elettricità, calcola il tasso medio normalizzato di consumo per ora, settimana e mese, restituendo in tempo reale quanto si spende ogni giorno — se si inserisce il costo per kWh dalla propria bolletta. La forza di questo strumento è la granularità: mostra i picchi, non solo le medie.

La quarta app è Smart Life, pensata per chi ha dispositivi smart in casa — prese intelligenti, termostati, lampadine. Consente di monitorare in tempo reale l’efficienza energetica dei dispositivi, creare automazioni per spegnere quelli inutilizzati e programmare l’utilizzo degli elettrodomestici in base alle fasce orarie, facendo sì che l’energia venga consumata soltanto quando necessario. Spostare il funzionamento di lavatrice e asciugatrice nelle ore a tariffa F2 o F3 può ridurre quel solo capitolo di spesa del 10-15%.

La quinta è l’app ufficiale del distributore locale — per la maggior parte degli italiani, E-Distribuzione. Permette di visualizzare i dati di consumo con dettaglio annuale, mensile e giornaliero, le curve di carico e la distribuzione sulle fasce orarie, oltre a segnalare interruzioni e ricevere avvisi in anticipo per lavori di manutenzione. Non è un’app di risparmio in senso stretto, ma è l’unica che fornisce dati certificati e non stimati: tutto il resto si costruisce sopra queste rilevazioni.

Il punto contro-intuitivo di questa combinazione è che il risparmio maggiore non viene dalla riduzione dei consumi, ma dalla tariffa. Secondo l’Osservatorio Riqualificazione Energetica, tra il 2020 e il 2025 le famiglie italiane che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica hanno ottenuto risparmi fino a 1.800 euro l’anno — ma chi semplicemente cambia fornitore con il contratto sbagliato può recuperare cifre simili senza toccare nulla in casa.

Gli apparecchi in standby consumano tra il 5 e il 10% dell’energia totale domestica, e una ciabatta con interruttore può salvare fino a 50 euro l’anno: una cifra che suona modesta, ma che si somma ai tagli di tariffa, alla programmazione oraria e all’eliminazione delle anomalie in bolletta. Il 72% non arriva da una sola voce.