Sì, puoi fare soldi su Instagram anche senza essere un influencer. Ecco come

C’è stato un momento in cui bastava pubblicare una foto ben fatta, usare qualche hashtag popolare e aspettare che arrivassero follower e soldi.

Negli ultimi anni il social è cambiato più volte, ma nel 2026 la trasformazione appare ancora più evidente. Non conta più soltanto avere numeri alti. Sempre più aziende cercano creator verticali, con community piccole ma coinvolte, capaci di generare fiducia reale e non semplici visualizzazioni. Anche i meccanismi dell’algoritmo stanno premiando continuità, autenticità e contenuti utili, soprattutto nei Reel, nei caroselli e nelle nicchie specializzate.

Molti pensano che per iniziare a guadagnare servano decine di migliaia di follower, ma non è più così automatico. Oggi un profilo da 3 o 5 mila follower può ottenere collaborazioni se ha un pubblico preciso e un buon livello di engagement. Al contrario, account enormi ma poco coerenti spesso non convertono più.

Le aziende stanno riducendo le collaborazioni casuali e cercano creator che sappiano parlare davvero a una community. Settori come tecnologia, fitness, cucina, viaggi, finanza personale e beauty continuano a essere tra i più redditizi, ma cresce anche l’interesse per contenuti molto specifici e meno “perfetti” rispetto al passato.

Uno dei sistemi più diffusi resta quello dei post sponsorizzati. I creator vengono pagati per pubblicare contenuti dedicati a un prodotto o a un servizio. Secondo diverse analisi sul mercato italiano, anche i nano influencer possono ottenere compensi interessanti, soprattutto quando riescono a dimostrare un rapporto forte con il proprio pubblico.

Non esistono più solo le sponsorizzazioni

Instagram oggi offre diversi strumenti per monetizzare direttamente. Ci sono gli abbonamenti, che permettono ai follower più fedeli di accedere a contenuti esclusivi, le dirette con badge a pagamento e le funzioni dedicate ai creator professionali. Alcune opzioni richiedono requisiti specifici, come età minima, rispetto delle linee guida e in certi casi una soglia minima di follower.

Molti creator stanno però capendo che dipendere solo dagli strumenti interni della piattaforma è rischioso. Gli algoritmi cambiano continuamente e i guadagni possono oscillare in fretta. Per questo cresce il numero di persone che usano Instagram come “porta d’ingresso” verso altro: corsi online, newsletter, consulenze, e-commerce personali oppure programmi di affiliate marketing.

L’affiliazione resta una delle strade più utilizzate da chi non vuole diventare influencer tradizionale. In pratica si promuovono prodotti tramite link tracciati e si riceve una commissione sulle vendite generate. Funziona soprattutto quando il creator parla di prodotti coerenti con la propria nicchia e mantiene credibilità agli occhi del pubblico.

Il problema più comune è voler monetizzare troppo presto. Molti aprono un profilo pensando subito a guadagni, collaborazioni e visibilità, ma senza costruire un’identità riconoscibile. È proprio questo che oggi fa la differenza.

Instagram premia i profili chiari, coerenti e continui. Un account che un giorno parla di viaggi, il giorno dopo di palestra e quello dopo ancora pubblica meme casuali fatica a creare fiducia. E senza fiducia diventa difficile trasformare l’attenzione in denaro.

Anche la qualità dei contenuti sta cambiando. I video troppo costruiti funzionano meno rispetto a contenuti più spontanei, mentre i caroselli informativi stanno tornando centrali per aumentare tempo di permanenza e interazioni.

Dietro questo mondo, però, c’è anche un lato meno raccontato. Alcuni studi mostrano come gli algoritmi tendano a concentrare la visibilità e i guadagni su una piccola parte dei creator più forti, rendendo difficile la crescita di una vera “classe media” dei content creator.

Ed è forse proprio questo il punto più delicato del lavoro sui social oggi: Instagram può ancora diventare una fonte di reddito concreta, ma richiede costanza, identità e una capacità sempre più rara di costruire fiducia in mezzo a milioni di contenuti pubblicati ogni giorno.