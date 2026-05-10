Prime Video diventa più simile a TikTok: arrivano le clip verticali per scegliere cosa guardare

Prime Video introduce Clips, un feed verticale di brevi anteprime pensato per aiutare gli utenti a scegliere film e serie senza aprire trailer lunghi.

La nuova funzione porta dentro l’app mobile di Prime Video una dinamica ormai familiare a chi usa social e piattaforme video: si scorre verso il basso, si guardano brevi spezzoni e si decide rapidamente se un contenuto merita attenzione. Non è un cambiamento secondario, perché tocca uno dei problemi più comuni dello streaming: passare più tempo a cercare qualcosa da vedere che a guardarlo davvero.

Clips nasce proprio per accorciare questo passaggio. Invece di leggere sinossi, aprire schede o avviare trailer completi, l’utente può vedere piccoli frammenti tratti da film e serie presenti sulla piattaforma. Da ogni clip è possibile passare al titolo completo, aggiungerlo alla propria lista, condividerlo oppure, quando previsto, noleggiarlo, acquistarlo o abbonarsi al servizio necessario per vederlo. L’obiettivo è rendere la scoperta più rapida e immediata.

Lo streaming impara dai social

La scelta di Amazon segue una tendenza ormai evidente. Le app di intrattenimento stanno adottando sempre più spesso linguaggi presi dai social, soprattutto sui dispositivi mobili. Il formato verticale funziona bene sul telefono, richiede poca attenzione iniziale e permette di passare da un contenuto all’altro senza entrare subito in una decisione lunga. Per Prime Video, questo significa trasformare una parte della home in uno spazio di scoperta continua.

La funzione non nasce da zero. Amazon aveva già sperimentato un approccio simile con gli highlights NBA durante la stagione 2025-2026, usando clip verticali per mostrare momenti delle partite. Ora quel formato viene esteso a film e serie, con contenuti personalizzati in base alla cronologia di visione. In pratica, ogni accesso a Clips dovrebbe mostrare proposte diverse, costruite intorno agli interessi dell’utente.

Una scorciatoia utile, ma non per tutti

Per chi guarda spesso Prime Video da smartphone, Clips può essere comodo. Una scena ben scelta può far capire tono, ritmo e atmosfera di una serie più velocemente di una descrizione testuale. Può aiutare anche quando si ha poco tempo e si vuole salvare qualcosa da vedere più tardi sulla TV di casa. In questo senso, la funzione può rendere più semplice il rapporto tra curiosità e visione.

Il rischio è che anche lo streaming finisca per assomigliare sempre di più a un feed infinito. Chi usa Prime Video per scegliere con calma un film potrebbe trovare meno piacevole un’interfaccia che spinge verso clip rapide, like, condivisioni e suggerimenti continui. Molto dipenderà da quanto Clips resterà una sezione separata e facile da ignorare, senza trasformare tutta l’app in una copia dei social.

Per ora la disponibilità è limitata a una selezione di utenti negli Stati Uniti su iOS, Android e tablet Fire, con un’espansione più ampia prevista durante l’estate. Non ci sono ancora indicazioni precise per l’Italia. La direzione, però, è chiara: anche le piattaforme di streaming stanno cercando di rendere la scelta dei contenuti più veloce, più personale e più vicina alle abitudini dello scroll verticale.